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【確診個案】19歲港女入境深圳後確診　樣本檢出抗體未知何時染疫

社會 17:22 2021/05/24

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衞生署防護中心傳染病處主任張竹君。（曾耀輝攝）

深圳昨日（23日）新增一宗外地輸入個案，患者由香港到深圳後確診，涉及一名19歲女子。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）表示，女患者於5月8日與朋友一同入境深圳，其5月21日的樣本對病毒呈陽性，並驗出抗體，當局暫未知其何時感染病毒。

張指，女患者暫時無業，一直於歐洲旅遊，至3月1日返港，並於L Hotel進行檢疫。她於3月23日至5月8日居觀塘茶果嶺大街一間村屋，至5月8日與朋友一同乘的士到深圳。

張續指，她在港逗留時主要到中環一帶活動，當局於5月22日收到深圳當局通知，指其5月21日的樣本對病毒呈陽性，其樣本CT值高，即病毒量低，且驗出抗體。張引述患者指，她於今年初在歐洲旅行時曾發燒，當時沒有做檢測，返港後5月7日的檢測樣本呈陰性，當局暫未知她是於本港確診而不自知，還是早前已於歐洲感染，已要求其於家人檢疫14天。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

 

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