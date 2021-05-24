【生活消費】調查指港人疫下開支減逾1成　7成人消費態度更務實

▲ 花旗銀行今日公佈「疫情前後消費模式與生活態度」調查報告。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情改變了香港人的消費模式，一項調查發現，港人疫下開支按年減逾1成，有7成人消費態度都比疫情前更務實；而因應在家工作及社交距離措施，受訪港人網上消費則按年增逾1成。

花旗銀行今年3月透過網上以隨機形式訪問1,202位21至60歲市民，他們個人月收入達1.2萬元或以上，包括年輕人、家長及中產人士。結果顯示，疫情下整體受訪者每月開支的減幅為13%，減少或零開支的項目包括外遊、高檔品牌用品、外出用餐及公共交通，但超過4成及3成受訪者分別表示，外賣及家庭烹飪食材的開支有增加；其次為家庭娛樂、保健食品及自我增值課程。

調查又指，本港市民改變以往的生活常規，生活消費更趨數碼化，分別有48%、47%及33%的受訪者表示每星期至少進行2至3次網上外賣點餐、虛擬會議及網上消費，形成新的消費及生活常態；69%受訪者稱他們去年的網上消費額按年多12%，其中年輕人士主要為參加網上自我增值課程；家長以購買個人電子產品及安排子女網上課外活動為主；而中產人士則以參加網上運動課程為主，反映各個消費者組別的消費模式都因疫情而有所轉變。

調查提及，整體而言，超過7成受訪者認為，消費比疫情前更務實，減少部分不必要的花費，44%受訪者表示疫情結束後，購買非必需品時會先仔細考慮，只有22%受訪者認為疫情結束後，消費會較寬鬆。

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記者：陳曉瑩