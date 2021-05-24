【梁凌杰死因】消防陳詞指現場計劃行動清晰　陪審團將於明早退庭商議

▲ 男子梁凌杰於太古廣場墮斃死因研訊今續。經濟日報資料圖片

2019年6月身穿黃色雨衣的男子梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓亡，死因研訊今(24日)續。消防處代表大律師結案陳詞時指，現場行動計劃清晰，警方行動組、談判組與消防三方目標一致，本打算由警察談判人員游説死者，並在死者放下𠝹刀後，由消防人員引領到安全位置，充氣氣墊只是防禦性質。消防員在事件中已盡力拯救，可惜最終未能將死者拉回。

死者梁凌杰（35歲），於2019年6月15日晚上約9時在金鐘太古廣場墮樓亡。

代表消防處的大律師陳碧琪今陳詞指，現場參與救援的人員計劃由警察談判人員游説死者，並在死者放下𠝹刀後，由消防人員引領到安全位置，有必要才會作出搶救。陳形容，現場行動計劃清晰，警方行動組、談判組與消防三方目標一致。

陳指，根據消防員於庭上證供亦已解釋，除非企跳的人體力不支或有即時墮下的危險，否則消防不會同意先進行游說工作而非即時搶救，而充氣氣墊一般只是防禦性質及作額外保護，惟行人路上有多個鐵欄杆，氣墊未能覆蓋行人路範圍。陳又指，消防員當時亦已考慮若拆除欄杆的50分鐘內，𠝹刀由高處跌落，或死者突然一躍而出，地面救生員便要承受風險。

至於有人建議將氣墊放置在欄杆上面、或交疊氣墊使用，陳強調做法或會令氣墊傾斜，或位置不夠穩固而未能發揮作用，亦會受吹風機運作限制。陳指，死者最終從17米高墮下，即使使用較小尺碼及可放入行人路的氣墊，但其保護的墮樓距離只有13至14米，亦有機會不適合使用。

陳重申，有消防員供稱，死者爬出棚架後曾掙脫消防員拉著他的手，多名消防員亦表示，若死者沒有激烈掙扎，他們有信心可救回死者。可惜最終未能將死者拉回，陳認為消防處在今次死因研訊，能讓人了解當日拯救人員所面對的困難及作出的決定，而當日發生許多突發情況，消防已盡力作出拯救，事件屬於不幸。

死因裁判官高偉雄引導陪審團時提醒，即使各人根據自身經驗，對社運會有看法，但不應先行預設，假設某些人做某些事有背後的原因或陰謀。

裁判官形容法庭對本案死者所知的背景片面，據保險等文件資料顯示，死者生前曾報稱任跟車工，及後曾任營運總監，並於2018年7月因被倫敦金騙案被捕，當時報稱倫敦金經紀。

裁判官總結指，2019年6月12日，即死者死前3天，在其兩部手機內有題為「惡法殺港」及「心灰」的電子筆記（Notes），當中字句於其黃雨衣上寫的字相同；死者又於13日及14日在網上搜尋過「旺角賓館」、「旺角跳樓2019」、「金鐘跳樓」，裁判官猜測是否顯示死者案發之前一天到過旺角，然後再選擇到旺角或金鐘危站。另於6月14日在Facebook發出有關反修例的帖文，裁判官強調之前從未出現。

案件押後至明（25日）早續，死因裁判官將繼續引導陪審團，並讓陪審團退庭商議死因裁決結果。

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記者：林欣樂