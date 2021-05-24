【微膠珠污染海洋】黃錦星指將先推兩年自願淘汰計劃再檢討成效　葛珮帆：無立例時間表一拖再拖不能接受

▲ 環保署正積極籌備於今年展開為期兩年的自願淘汰計劃，鼓勵業界停止製造、進口及銷售含微膠珠的產品，促使香港跟隨國際趨勢，從源頭減少微膠珠的排放。(經濟日報資料圖片)

近年市民日漸關注個人護理及化妝品含微膠珠問題。環境局局長黃錦星今（24日）於立法會會議上表示，環保署去年3月完成一份顧問研究，檢視了國際間控制個人護理及化妝產品中微膠珠的趨勢，分析本地市場的獨特情況，並就適用於香港的控制方案提出建議。當局正積極籌備於今年展開為期兩年的自願淘汰計劃，鼓勵業界停止製造、進口及銷售含微膠珠的產品，促使香港跟隨國際趨勢，從源頭減少微膠珠的排放。

此外，政府計劃於今年與業界合作推出「不含微膠珠約章」，讓參加者可按其營運情況，各自制定停止或減少生產、進口或銷售，含微膠珠的個人護理及化妝產品的目標及時間表，承諾在預設時限內達至目標。

「不含微膠珠約章」由環保署負責推行，成員包括個人護理及化妝產品的生產商、進口商（代理商/經銷商）、零售商、美容美髮業、業界協會等組別。各組別會因應不同的營運模式參與，例如生產商及進口商，將會牽頭停止或減少生產或進口含微膠珠的產品；零售商及美容美髮業，可向顧客推廣不含微膠珠產品。

環保署參考世界各地法規及聽取業界意見，將微膠珠定義為「特意添加於沖洗型個人護理及化妝產品中以作磨砂、去角質或清潔等用途，及小於5毫米的固體塑膠顆粒」。約章將涵蓋磨砂，以及針對臉部、身體、頭髮、口腔等沖洗型個人護理及美容產品。

黃錦星強調，政府一直關注廢塑膠以至微塑膠所衍生的環境問題。在海洋微塑膠的多種來源中，經個人護理及化妝產品所使用而釋出的微膠珠所佔的比例不大，卻被視為是唯一一種「特意排放」的微塑膠來源。故此，近年各地針對微膠珠源頭的不同控制措施陸續出現。

不過，立法會議員葛珮帆質疑，微膠珠議題於2017年已提出，「當時局長話其他國家亦無立法，等外國有立例再參照，到現在北歐、澳洲、中國都已經立例，又話再等兩年向業界做宣傳推廣教育，而且無立例時間表，真的完全不能接受」。她認為，本港「一日唔立法，商人一日會覺得有利可圖，就唔會理你咁多」，而且鄰近國家已立法禁止售賣含微膠珠的產品，擔心本港會成為有關產品的傾銷地。

環境局局長黃錦星回應指，國際上規管方法主要分兩種，包括立法禁止或自願計劃，以推動業界不再生產或進口含微膠珠產品，而本港推出自願計劃後，該署將留意有關淘汰率，不排除會立法規管。他又指，據其了解，不少製造商已改用較天然、保質期較短的物質，來替代微膠珠，故不會囤積大量貨品，看不到有趨勢顯示日後會出現傾銷。環境保護署助理署長(水質政策)陳志剛補充，若當局研究立法，過程頗為漫長，相信需時至少5年，而自願計劃的準備時間則可減至1年多。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴