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【吃粽致肥】一種食材令粽子變致肥陷阱　營養師黃凱詩教用健康餡料自製低熱量粽子

保健美顏 18:16 2021/05/24

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營養師黃凱詩指出，粽子的致肥陷阱，在於餡料中的肥豬肉。

喜歡端午節，不是懷念屈原，只是喜愛吃粽。正如，每年盼望中秋的來臨，就是忘不了那濃香蛋黃和蓮子蓉的誘惑。

減磅新丁張太問︰「減肥中，是否要謝絕粽子？每年中秋，我總會做一大堆讓子女孫兒帶回家過節。」

餡料中的肥豬肉最致肥

「是你親手做嗎？」我問。

她說︰「對啊！這是代代相傳的事，若不再保留，這個傳統習俗便會慢慢遺忘。」

我贊成說道︰「親手做的，當然可以吃，只是，改變一下餡料便行。」

她感到愕然地說道︰「但粽子絕不能缺少糯米。」

我說︰「當然啦！其實糯米並非致肥的傢伙。如果以白米與糯米相比，以100克計算，白米是360卡，糯米則有370卡，相差不遠，這分量的脂肪含量差距，僅少於1克。粽子的致肥陷阱，在於餡料中的肥豬肉，而且有時候，粽子的糯米會先在加了油的水中浸泡，此舉大大影響粽子的熱量。」

「為何糯米總有種肥膩感覺？」她問。

黃凱詩表示，她親自試過，如果自製粽子，只要將五花腩換成雞肉，再加冬菇瑤柱，同樣可口。（iStock圖片）

可用雞肉冬菇瑤柱代替

我答道︰「大概是因為以糯米作為原材料的食物，大多是肥膩居多，例如糯米飯、糯米雞等。另外，雖然白米與糯米的熱量相若，但由於它們在化學上的排列方式不同，身體需要較長時間消化糯米，因而令人感覺飽滯。我試過，如果自製粽子，只要將五花腩換成雞肉，再加冬菇瑤柱，同樣可口。」

張太笑咪咪說︰「幸好一問，要不然，下年才能吃粽了，實在不想影響減磅進度，畢竟，現在已能穿回十多年前的晚裝。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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