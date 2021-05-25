【快樂閱讀】太古小學請「讀書人」到校講故事推親子共讀　倡學生從閱讀中學習做人道理　

▲ 校方獲太古基金資助舉辦一系列閱讀活動。（黃建輝攝）

「書中自有黃金屋」，建校98年的太古小學一向重視培養學生的閱讀習慣，由去年5月起，校方獲太古集團慈善信託基金「信望未來」撥款7位數字，資助學校舉辦一系列與閱讀有關的活動。當中最令學生興奮的，莫過於專業的「讀書人」會到校講故事。太古基金邀請兩間推廣親子共讀的機構合作：書伴我行(Bring me a Book) 及菜姨姨讀書會。兩個團隊均會走入校園，為學生們講故事。

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書伴我行團隊主講英文故事，合作期間會為學生舉行約30場讀書會。以小一生為例，兩位導師會選擇簡單有趣的故事，例如一本有關英文擬聲詞的故事、配以大量插圖，過程亦講求互動性，學生在聽故事的途中，跟隨導師的指導重複擬聲詞，即使是小一的學生亦可自信地以英語分享自己對故事的意見。

整個計劃由去年5月左右已開始實行，除了惠及學生，亦涉及對家長和老師的培訓。學校安排老師旁聽讀書會，了解說故事的技巧，又設工作坊，讓老師學習怎樣選擇適合學生閱讀的圖書。至於家長，兩間機構則為他們辦多次講座，再讓有興趣的家長接受一對一培訓，最終建立出有18人的家長義工團隊，將錄製故事上載到學校在太古基金資助下購入的網上平台。

平台上有不同頻道，每周都會更新，學生在課後隨時都可瀏覽觀看。例如「太古小學數碼頻道」，專門為學生推介好書；「親子共讀專輯」，就由校長、副校長及菜姨姨製作，與家長分享親子共讀心得；「廣播劇場」則收錄由菜姨姨及老師製作的故事劇場，包括十分受學生歡迎的偵探書及名人故事。

小五的徐在峰是廣播劇場的粉絲，笑言自己每日都會上網追看、等待更新。在峰覺得，聽故事新奇有趣，「不用自己捧着書，可以舒舒服服地聽；我會速讀，有時會錯過故事一些細節，聽廣播劇場就不會有此問題。」在峰與他的同班同學林家欣都最喜歡《大偵探福爾摩斯系列》，享受一邊閱讀一邊找線索的趣味，他們說，大半班同學都會追看此系列的小說，大家小息時更會圍在一起討論劇情，同學之間的關係亦會因此拉近。除了偵探小說，家欣亦特別喜歡一套《公主傳奇》的故事，她說，看故事時可以學到做人道理：

平時上課老師不會特別教你做人不要貪心，但閱讀的時候，就可以從書中明白到這個道理。

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身兼太古小學校董的太古集團公益事務總監陳婷婷表示，希望透過是此計劃在學校推廣快樂閱讀，

我們想小朋友不用功利式學習，不是每次看書都要寫閱讀報告，反而要輕輕鬆鬆的享受、繼而愛上閱讀，最後自己日常生活中都會主動閱讀，才可達成終身學習。

而校長陳綺梅則說，閱讀可以培養學生的品德成長，

有時要教小朋友學會某種品格，是好難言傳，但透過故事演繹，不用畫公仔畫出腸，小朋友都可以自行領悟到道理。

她又說，學校更多思考如何令學生有求知識、求真的心態。陳校長認為，閱讀圖書是一個推動學生自學的切入點，令小朋友可以發揮想像空間及創意，有助他們適應社會。

另外，學校亦舉辦了不少與閱讀有關的活動，其中學校於4月23日世界閱讀日中，舉辦名為「班中之書」的活動：學生從24本書中選出一本書，然後拍攝一段短片講述圖書內容，不限創作形式。 副校長黃文龍表示，活動是想提升學校整體的閱讀風氣，當中見到不少富創意的表演，例如有學生用饒舌、數白欖的方式講故事，亦有學生複製電影《無間道》的橋段。

校長陳綺梅則說，透過學生的選書，老師亦得以一探他們的想法，例如最多班別選擇的一本書是《完美小孩》，內容講述一個在超市被買回家的「完美小孩」，故事主要帶出孩子不需要介懷自己不完美，父母亦不應過份要求孩子做得完美，「都值得家長及老師深思，是不是成人迫小孩子要做一個完美的人? 我們可以看到小朋友的真實想法，都是一個好好的得着。」

透過太古基金的資助，學校亦得以再購入300本中英文圖書，現時圖書館藏書已有逾8000多本。

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記者：黃悅晴