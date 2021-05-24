【10.1集結案】何俊仁楊森單仲偕求情望判緩刑　法官押後本周五判刑

▲ 何俊仁(左)及楊森(右)求情要求判處緩刑。經濟日報資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英連同9名民主派人士，於2019年10.1國慶日組織及參與未經准許的港島遊行，10名被告在上周開審前認罪，各人還押候判。案件今(24日)午繼續求情，其中何俊仁、楊森、單仲偕的代表律師指3人犯案是保障和平集會權利，盼判以緩刑。案件押後至本周五（28日）判刑。

代表何俊仁、楊森、單仲偕的大律師布穎琪指，各被告曾擔任立法會議員及公職多年，當天行使及保障和平集會遊行的權利，冀能判處3人緩刑，惟遭控方反指他們未有阻止暴力發生。布指何堅守和平地集會遊行，在當天起步前的記者會何亦有提及，而他們早前被警方剝奪和平集會權利，遂以此表達不滿。

▲ 單仲偕求情要求判處緩刑。經濟日報資料圖片

布讀出楊森親撰的部分陳情書，楊指「我認罪但我不認錯」，稱他是以和平方式集會遊行，此舉是受人權法及基本法保障，楊森多番要求中央政府停止干涉香港，又稱自己會留在香港，與香港人一起緊守崗位。

吳文遠在個人陳情書指，在2019年整個香港都被不信任、仇恨和恐懼淹沒，「僅靠司法機構並不能解決已經根深蒂固的社會政治鴻溝」，他指需要「集體力量、勇氣、誠實和同理心來修補我們的家」。吳讚頌同案被告，畢生捍衛法治民主，他感到十分榮幸能夠與他們並肩同行。吳相信終有一天，光明將會重臨，愛和同理心將會戰勝歸來。

代表黎智英的資深大律師夏偉志指，患病的黎沒有逃避法律責任，在可見的將來會在獄中渡過，但他仍盼可獲輕判。蔡耀昌求情則指，蔡當天沒有叫喊口號，沒有高調現身，盼法庭根據他的參與程度判刑。

另外，陳皓桓放棄由律師代表，在庭上親自讀出陳情書，陳歸咎案件源於政府在2019年2月強推修訂《逃犯條例》，巿民合法遊行表達訴求，政府卻沒有回應，引致6月12日二讀當日民眾包圍立法會，其後政府只在9月撤回修例，無視人民其他訴求，民陣遂發起10•1遊行，卻遭警方藉詞反對。

陳指暴力不是他們願見，但「『暴政必生暴力，解鈴還需繫鈴人』，經歷6月至9月政權無視人民訴求，繼而以制度剝奪人民自由，再經歷7•21元朗恐襲事件政府的冷待，以及警方濫權施暴，人民對政府失去耐性、躁動、不安實屬正常表現」。陳又指他們做了公民抗命的選擇，亦跟從其理念，「決定認罪，但絕不求饒，也絕不後悔」。

法官聽取各人求情後，押後至本周五(28日)判刑，各被告續還押候判。

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記者：陳卓欣