【正能量】90後女生矯正脊椎側彎當上模特兒　走出自卑封閉成立病友組織助同路人

▲ 初中患上患上脊椎側彎症的Ruby，自小因旁人的奇異眼光而感到自卑和自我封閉，直至3年前接受手術矯正後，恍如活出第二人生，不但自信地當上模特兒，更成立病友組織助同路人。

十多歲的少女，芳華正盛，開始注重打扮、活躍於社交，不過Ruby的日子卻過得不一樣，初中時發現患上脊椎側彎症，脊椎變形且走路時傾側，別人奇異的目光加上批評令Ruby變得自卑，更選擇封閉自己。直至3年前通過手術成功將脊椎矯正，開展人生新一頁，Ruby便跟幾位同一遭遇的女生成立「香港椎夢社」，希望以自身經驗幫助同路人。

今年22歲的Ruby身形高挑擁有一副模特兒骨架，而她也的確是位兼職模特兒，從外表看起來完全看不出她曾經是個脊椎側彎患者，情況最嚴重的時候脊椎彎了80度，就連肋骨也跟著變形，並影響心肺功能，如上落樓梯或做運動會都會感到吃力。醫學上對於脊椎側彎的真正成因至今也未有定案，而Ruby則屬家族性遺傳，家族中有多位女性都有發病，包括Ruby家姐。

▲ 成立「香港椎夢社」的一班有心人，為組織開設了專頁，內有不少有關脊椎側彎的資訊，她們更設計了一些有關手術攻略的海報。（曾耀輝攝）

在我青少年開始發育的時候，就開始發現這個問題，以前在學校參加啦啦隊，有一次老師叫我彎腰讓其他人跨過，彎下時別人發現為何我的背脊怪怪的。開始年紀愈來愈大，發現問題愈來愈嚴重，走路時我會偏向右邊，別人在背後看我，都已經很明顯見到。

遭受歧視感自卑

當時別人每每看見Ruby背部的情況，都會投以奇異的眼光，更有人會以不禮貌的語氣追問究竟，令她自尊心受損，更一度封閉自己，試過有同學邀請去海灘耍樂，但Ruby一想到要穿著游衣，慌怕背部問題展露無遺便一口拒絕。她回憶道︰

這病嚴重影響我心理，青少年發育時期很注重自己外表，因此我很介意別人用另類眼光看我，令我失去自信心，覺得自己是個很差的人，很自卑，還經常偷偷哭，平時想穿靚衫或想去沙灘玩，這些機會我全部都沒有。

▲ Ruby的脊椎側彎屬C shape，情況最嚴重的時候脊椎彎了80度，就連肋骨也跟著變形，手術放入了兩條鈦金屬和14顆大頭釘。（受訪者提供）

那段時間Ruby四出尋求醫治，但對此病的認識不多，惟有嘗試不同的方法，例如推拿、針灸、脊醫手法等，可惜全都不湊效。後來找到一個腰箍治療，Ruby需要每天戴上一個度身訂製的腰箍23個小時，因為青少年睡覺時賀爾蒙生長最旺盛，因此就連睡覺都要戴著，用以固定脊椎防止再彎下去。

但Ruby戴著上學的第一天，就因為背部變得硬繃繃而被同學取笑，令她只敢在家中戴上︰「可能戴的時間不足，所以還是惡化了，不過腰箍我現在還保留著，我覺得頗有紀念價值。」

▲ 手術後Ruby的背部留下了長長的疤痕，不過隨著時間疤痕愈來愈淡，她亦不介意穿上露背的上衣示人。（受訪者提供）

手術後留下長疤痕

3年前Ruby得知脊椎側彎可以做手術，便決定一試。

手術後背內多了兩條鈦金屬，由T2釘至L3，有14顆大頭釘，認真說過程實在很痛，因為每當釘插入了骨，那種痛是很辛苦，需要嗎啡才能止痛，記得當時住了醫院6天，每一晚的時間都很難過。

最終手術成功，雖然為Ruby背部留下了一道長長的疤痕，但手術後Ruby背部回復畢直，跟普通人無異，因此她還是認為這一刀相當值得。Ruby手術後做了一陣子物理治療，現時每星期會做運動鍛鍊肌肉、強化心肺功能。

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成立組織推動公眾教育

Ruby表示在多年抗病的路上，不但感覺很孤單，更因為對這病認識不多，對於應接受哪種治療亦感到束手無策。她手術前加入了一個專門為脊椎側彎患者而成立的外國組織，名為「Curvy Girl」，更成為了香港區的代表，但由於香港沒有這類病人自助組織，於是Ruby手術後便聯同幾位同一遭遇、亦經歷過手術的女生，成立了「香港椎夢社」。

她解釋︰

很幸運我手術後有機會接受了一次訪問，之後就有很多人主動聯絡我，於是我們一班人經開會後就決定成立一個會，希望為同路人提供支援及意見。因為要醫治脊椎側彎，很需要把握黃金時間，希望我們能以自己能力及經歷，分享給其他人。

Ruby指香港人對脊椎側彎存有謬誤，有人以為是坐姿不正確或背太重物件所致，令患者更加難受，因此「香港椎夢社」除了給同路人一些支援，更會舉辦活動及講座，以提供公眾教育，例如6月26日便是「世界脊椎側彎日」，組織亦計劃舉辦講座，讓病者及公眾參與。

▲ 「香港椎夢社」由幾位同患脊椎側彎、且經歷過手術的女生成立，希望帶給同路人一些支持及慰藉，使她們的抗病路不再孤單。（受訪者提供）

重拾自信更珍惜生命

身高173厘米的Ruby，在友人的鼓勵下當上了兼職模特兒，她表示感覺很不可思議。從前因為身體的缺憾，最怕被評頭品足，但當上模特兒，卻要展示自己自信的一面站在攝影師面前擺pose，還要在一班陌生人面前行貓步，她認為這件事很有鼓勵性。

此病改變了我的人生價值觀，從前覺得自己很不幸，為何只有我得到脊椎側彎病，自己會躲起來哭，心情很差。現在卻知道這並非甚麼大病，是能夠根治的，其實只是人生中的一個困難或一個小經歷，經歷過後發現生命更可貴，亦告訴自己我是有能力去做很多事，不要因為從前有病而影響自信心。

記者︰梁靜詩