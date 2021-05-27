【活得健康啲】南北杏潤肺止咳須提防北杏有毒性　教整夏日必飲滋潤美顏杏仁茶

▲ 湯水達人Natalie教整滋潤美顏杏仁茶。

南北杏止咳潤肺，煲湯經常會用到，但兩者外觀相似，究竟要如何區分？另外不得不提，北杏含天然毒素，生食可致中毒甚至死亡，今集《活得健康啲》就請來專家介紹南北杏分別及處理方式，值得留意。

▲ 主持Ricca（左）、湯水達人黎淑慧Natalie（右）。（湯炳強攝）

湯水達人黎淑慧（Natalie）介紹，南北杏只看外表難以區分，但從體積、味道其實都有分別。南杏比較大粒，吃下去帶甜味，而體積較細的北杏味道帶苦，因而北杏又叫「苦杏」，南杏又名「甜杏」。

南北杏都具有平喘止咳、潤肺功效，而煲湯時落北杏會令湯水更甜一些。無論是煲湯或炮製糖水，比例上南杏一定會用多些，北杏用少些。在種類上，Natalie就推薦龍王杏，通常最靚，價格會比較貴，從嗅覺上分辨不到，煲出來卻有很大分別。

有些人或會將南北杏與杏仁混淆，Natalie表示其實是兩樣東西，若要論功效，一定要揀選南北杏，而不是美國杏仁。南北杏儲存方式也很簡單，只要用密實袋封好放入雪櫃即可（尤其春夏潮濕天氣），緊記毋須擺入冰格，否則煲完很快碎掉。

炎炎夏日，想飲甜品滋潤美顏？Natalie就推薦製作杏仁茶，既可潤肺，令皮膚更有光澤更滑，轉天氣躁咳也最適合飲用。

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如果想食得健康些，Natalie就推薦可用稀少糖去代替砂糖。不過揀稀少糖時要留意是否含有蔗糖，因蔗糖會影響體內血糖，糖尿病患者要特別留意。

北杏含天然毒素生吃可致命

食安中心曾引用歐洲食物安全局報告，指出生杏仁含致命氰化物，呼籲市民切勿進食未經處理的生南北杏及杏仁粉。

康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸接受TOPick訪問表示，北杏是杏樹的種子，未經烹煮的北杏含有氰甙的成分。氰甙本身不具毒性，但當人們咀嚼這些種子時，內含的氰甙會變成有毒氰化氫。

人們會因攝入氰化物而中毒，急性中毒徵狀包括喉道收窄、噁心、嘔吐、頭痛等；嚴重個案可致死亡。

古鎧綸稱，北杏有止咳平喘功用，但不宜大量進食，成人每日使用量不應多於10克。食安中心指，食用生北杏前，必須先用清水浸透北杏，再用沸水徹底煮熟。具體方法可先用沸水煮8分鐘，再取出皮衣及尖端，用熱力破壞毒性，而煎藥或煲湯至少要30至45分鐘。

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記者：王芷瑩、陳昊淋