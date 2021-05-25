【自私媽媽】開直播請網友幫忙湊小朋友　3孩媽媽走開原因超自私惹網民炮轟

▲ 開直播請網友幫忙湊小朋友，3孩媽媽走開原因超自私惹網民炮轟。

小朋友精力充沛，經常跑來跑去，家長少看一眼或者就導致意外發生，不過外國一名媽媽有另類的看管方法。外國一名3孩媽媽想爭取自己的「Me Time」（個人時間），隨即在社交媒體開直播，請網友幫忙看管3名孩子。雖有網民讚媽媽的湊仔方法有創意，但亦有網民得悉其離開原因直接炮轟她自私。

▲ 媽媽開直播著網民幫忙看管孩子，自己先離開去抽煙。（截圖）

據《太陽報》報道，外國一名媽媽於Facebook開直播及發帖，她在帖文中表示，「可以幫忙看着他們嗎？我想去食煙」。而Facebook上的直播鏡頭直接對著3名在客廳玩耍的孩子，網民可以通過直播片段看著孩子的一舉一動，猶如線上保姆一樣看管著孩子，媽媽也可以趁機抽身離開，享受自己獨處的時間。

▲ 3名孩子在客廳看電視，不少網民留言當保姆。（截圖）

直播立刻吸引超過6000名網民當「線上保姆」，從畫面可見，3名孩子同時在客廳看電視，時而在沙發及桌子上玩耍。有網民非常投入成為保姆，留言警戒孩子，「不要在沙發上玩耍」、「快點下來」及「不要坐在桌子上」。不過，也有人狠批該名媽媽不負責任，「網上看管孩子根本是無補於事」、「真的發生意外網民可以怎麼幫忙」及「媽媽只顧食煙好自私」。

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責任編輯：王明芳