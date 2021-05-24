【違反強制檢疫令】19歲女子檢疫期間擅離處所　今獲判罰3000元

▲ 一名19歲女子去年違反強制檢疫令，今於粉嶺裁判法院被判罰款3,000元。（經濟日報資料圖片）

衞生署指，一名19歲女子去年違反強制檢疫疑，擅離檢疫地點，於深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲，今於粉嶺裁判法院被判罰款3,000元。

案情指，該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明須於家中接受強制檢疫14日，惟檢疫令未屆滿前，於無合理辯解及未獲授權許可下，去年9月3日離開其檢疫地點，並於深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲；被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》，今日於粉嶺裁判法院就兩項罪行共被判罰款3,000元。

署方表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例；又提醒，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

截至今日，共有139人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。署方重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：陳正怡