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【違反強制檢疫令】19歲女子檢疫期間擅離處所　今獲判罰3000元

社會 18:11 2021/05/24

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一名19歲女子去年違反強制檢疫令，今於粉嶺裁判法院被判罰款3,000元。（經濟日報資料圖片）

衞生署指，一名19歲女子去年違反強制檢疫疑，擅離檢疫地點，於深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲，今於粉嶺裁判法院被判罰款3,000元。

案情指，該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明須於家中接受強制檢疫14日，惟檢疫令未屆滿前，於無合理辯解及未獲授權許可下，去年9月3日離開其檢疫地點，並於深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲；被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》，今日於粉嶺裁判法院就兩項罪行共被判罰款3,000元。

署方表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例；又提醒，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

截至今日，共有139人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。署方重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

疫情 口岸 罪行 衞生署 粉嶺

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