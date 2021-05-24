【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌　「泰版水原希子」IG吸粉270萬

▲ 《莫測高深一女生》近日大熱。

近期大熱泰劇《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere）在各地的Netflix排行榜上均名列前茅，在香港Netflix上架後更成熱門榜首，女主角「Kitty」琦察雅阿瑪塔雅庫爾（Chicha Amattayakul）人氣急升，憑一張厭世臉被網民封為「泰國水原希子」。

《莫測高深一女生》近日成劇迷熱捧劇集，因劇情大膽破格，每集以獨立單元，揭破校園黑暗面，不少內容十分踩界，如老師性侵學生、欺凌、師生戀、謀殺等禁忌題材，而不少題材據知改編真人真事。

▲ 《莫測高深一女生》以破格做賣點。

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每集單元都由神秘轉校生娜諾（Nanno）帶出，劇中的師生每多犯下陰暗罪行，被娜諾以報復式糾纏上，大多沒有好下場，劇情令人不安，因此有網民形容為日本恐怖大師伊藤潤二筆下的經典角色「富江」。

▲ 劇情不乏欺凌、性侵等青春劇禁忌。

第二季近日上架

女主角琦察雅阿瑪塔雅庫爾因一張厭世臉，加上性感身段，被封為「泰版水原希子」。

《莫測高深一女生》首季於Netflix上架後，立即引起觀眾共鳴，於巴西、馬來西亞、台灣、香港等地奪下Neflix收視之冠，近日推出第二季，劇情更寫實更踩界。

▲ 「Kitty」憑此劇爆紅。

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現年27歲的琦察雅，粉絲愛叫其英文名Kitty，雖然要扮演高中生，但其清純臉孔，穿上高中校服完全沒有違和感。

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憑此劇爆紅的她，本身是位女歌手和人氣模特兒，17歲以女團kiss me five出道，後來爲了專注演藝事業就退出組合，而Kitty亦是學霸，高中和大學都讀名校，主修法律系畢業。

人氣急升的的Kitty，現時IG吸粉270萬，其時尚造型亦成人氣指標。