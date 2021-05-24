【免費本地遊】「賞你遊2.0」部分旅行團率先曝光　海洋公園歎下午茶兼訪中西區打卡點

▲ 本地遊旅行團隨疫情緩和而獲准復辦。（陳國峰攝）

本地遊隨疫情緩和而獲准復辦，旅發局即日（24日）起亦推出第二輪「賞你遊香港」活動，市民即日起在本地消費滿800元，只要保留實體單，可由下周二（1日）起向與活動的旅行社，換領免費本地遊名額一個，有190個行程選擇。有旅行社已率先曝光將會推出的本地團，市民可遊覽多個港島著名文化景點外，亦可在海洋公園酒店歎下午茶；或享用放題點心﹑港式西餐等。

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錦倫旅運有限公司執行董事胡景豪表示，昨日已有市民查詢今輪活動的行程推介，亦有參與上一輪活動的市民有興趣再「玩多次」，預期反應都會不錯，其旅行社亦在行程中加添乘坐「鴨靈號」維港遊﹑遊覽西九文化區等行程，提高吸引度。

他指，今輪「賞你遊」活動提供行程的旅行社比首輪多約一倍，約有200間，每間旅行社平均可獲分配100多個名額，但因應本地團防疫規例下，旅遊巴最多只可載一半人，料每旅行社會推出4至5團，每團收約20人。

胡景豪亦提及，旅行社在上一輪提供的行程多在周末及日出發，今輪有不少本地團選於平日出行，以平衡景點及地方的人流，相信可方便市民選擇。

他說，業界歡迎旅發局日後再加推同類活動，對旅行社及從業員都有好處，但建議「玩法」可參考早前的「賞你住」項目，即市民消費滿指定金額後，可登記換領購買旅遊產品的折扣款額，方便旅行社舉辦一些更高質的本地團。

縱橫旅遊常務董事袁振寧稱，其旅行社首次參與「賞你遊香港」活動，並獲分配約100個可換團的名額，料開放報名當日數小時內便會爆滿，惟他坦言推廣對旅行社幫助仍然有限。

新一輪的「賞你遊香港」活動，提供約190個由不同本地旅行社設計的行程，全部均為半天或以上。旅行團包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少2個景點。因應旅行社需時準備，行程將分兩批上載至旅發局網站，最快將於6月初出團，活動時間表及參加方法即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩