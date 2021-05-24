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【議事論事】港台：上周五議事論事未經同意播放六四長跑片段將調查　節目暫由外聘團隊負責

社會 19:29 2021/05/24

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港台指上周五議事論事未經同意播放六四長跑片段將調查，節目暫由外聘團隊負責。（經濟日報資料圖片）

港台表示，5月21日播出的《議事論事》，末段加插播放六四長跑的片段，與該集的討論事項或立法會當前議題無關，未經編輯委員會同意，將於重溫版本及網上版本刪除有關環節；同時指就處理《議事論事》該集內容涉嫌違反現行編輯管理機制進行調查。

港台發出新聞稿，指5月21日播出的一集《議事論事》，末段加插播放六四長跑的片段，內容與該集的討論事項或立法會當前議題無關，事前並未經編輯委員會同意，港台會在重溫版本及網上版本刪除有關環節。

港台強調，節目並非不能播放有關六四或某些政治議題的內容，港台亦有報道有關上述六四長跑的新聞；而港台編輯委員會決定從該集《議事論事》刪除有關片段，是因為製作團隊未有按現行編輯管理機制先徵詢編輯委員會的意見。

港台會就上述處理《議事論事》一集內容涉嫌違反現行編輯管理機制進行調查，而《議事論事》暫時將由外聘製作團隊負責製作；編輯委員會會繼續履行編輯責任，確保《議事論事》的內容符合其主旨及編輯委員會的決定。港台會繼續致力確保節目符合《香港電台約章》及《節目製作人員守則》的要求。

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責任編輯：陳正怡

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