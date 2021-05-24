【工廈重建】房委會將改劃3工廠大廈用途　料2031年提供4,200伙公屋單位

▲ 房委會將改劃3工廠大廈用途，料2031年提供4,200伙公屋單位。（經濟日報資料圖片）

《2019年施政報告》中指出會研究重建房委會轄下的工廠大廈作公營房屋用途，以增加公屋供應。早前有消息指房委會擬清拆其中4座工廈，以興建4,000伙公營房屋，而據房委會最新公布文件顯示，經研究後，認為九龍灣業安、火炭穗輝、長沙灣宏昌3幅工廠大廈用地適合用作興建公屋，料可於2031年提供約4,200個單位。

至於葵涌葵安工廠大廈用地，房委會指出雖然該用地存在一些環境上的限制，但仍可用作房屋發展，以提供約600個單位。然而相關的葵涌分區計劃大綱草圖受司法覆核個案影響，個案完結前該大綱圖暫緩進一步修訂，故項目開展和落成時間暫未有定案。

而剩下的屯門開泰和葵涌晉昇工廠大廈用地，由於在在嚴重的噪音、空氣質素和氣味問題，所以暫不適用作房屋發展用途。

房委會指出，將會開展改劃程序，把業安、穗輝和宏昌三幅用地改劃為住宅用途。至於葵安工廠大廈用地，則會在葵涌分區計劃大綱草圖的司法覆核個案完結後，與相關政府部門擬訂發展計劃及開展相關改劃程序。

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記者：陳梓蔚