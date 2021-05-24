【本地公海遊】皇家加勒比國際遊輪：已準備就緒　每人每晚收費1,000元

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，正與郵輪公司商討「公海遊」，計劃最快在暑假中、後期啟動，船員及乘客必須完成接種疫苗。皇家加勒比國際遊輪表示，已為香港母港航程準備就緒，預訂了啟德郵輪碼頭位置，將全力遵從政府防疫政策要求，確保每一位旅客安全及健康。該公司計劃安排3及4晚的遊輪航程，平均每周將有2次遊輪航程，而部分時間則會為尋求快閃之旅的旅客提供的2晚短航程，每人每晚價格大約為1,000港元。

皇家加勒比國際遊輪指，正與港府討論防疫要求，將根據港府和國際專家的建議，實施一系列的防疫措施，包括確保100%新鮮的過濾空氣，平均每小時換氣12至20次、24小時提供專業的醫療服務、定期體溫檢查及新型冠狀病毒測試、減少載客量以擴大乘客於餐廳及其他公共空間的社交距離，並嚴格執行消毒及清潔程序。如果船上出現懷疑個案，船上醫療設施能夠安全處理，包括安排客人住進負壓隔離房間，並受船上的專業醫療團隊照料，更備有辨別技術快速的追踪密切接觸者，識別及安排到隔離房間。

遊輪公司續指，這是一個很好的機會讓客人通過「公海遊」一嚐正宗的遊輪體驗，考慮到遊輪上有豐富的活動和娛樂，相信許多未去過遊輪旅程的旅客都可以從此體會到國際一流的遊輪所能為他們提供的精彩假期。

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責任編輯：蘇文軒

