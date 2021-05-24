【港大研究】學童經學校途徑感染風險低指全面復課可行　籲成人盡快接種疫苗

▲ 港大研究發現，學童經學校途徑感染風險低指全面復課可行，呼籲成人盡快接種疫苗。

港大研究發現，397名於本地首三波疫情確診的兒童及青少年，當中只有3名患者經同儕間感染，顯示學生經學校途徑感染風險低，研究團隊指全面復課可行，並呼籲身體狀況許可的成年人盡快接種疫苗，降低小朋友經家人感染的機會；另外停學對兒童的專注力、社交行為、親子關係、家長精神壓力等有負面影響，研究團隊呼籲家長多與子女進行戶外運動，建立正向的親子關係。

港大醫學院兒童及青少年科學系和微生學系研究團隊去年1月至12月期間，分析了397名於本地首三波疫情確診的兒童及青少年，年齡介乎20多日至18歲，逾五成屬本地感染，當中超過9成經家人感染，而3名同儕間感染的個案，並非於學校內感染。

兒童及青少年科學系名譽臨譽副教授關日華表示，結果顯示學生經學校途徑感染風險低，學校的防控工作有效，全面復課可行，呼籲身體狀況許可的成年人盡快接種疫苗，降低小朋友經家人感染的機會，鼓勵11至16歲青少年參與港大的新冠疫苗研究項目，並建議當局日後決定停課前，應考慮學童於校內感染風險的機率。

團隊另透過問卷訪問29,202個家庭，發現首兩波疫情期間停學對兒童的專注力、社交行為、親子關係、家長精神壓力等有負面影響，兒童在學校因疫情而停課期間的多動症症狀評分，比疫情爆發前增加7.5%，父母的精神壓力水平亦較疫情當爆前提高了5.6%。

同系臨床副教授葉柏強表示，學校作為學童重要社交場所，疫情期間缺少與同學相處的機會，嚴重影響學童的交際能力，而學童長時間只能面對屏幕學習，更加劇他們專注力不足的問題。他續指，親子關係及家長精神壓力長期欠佳，家長容易出現焦慮症及兒童被虐待的情況，呼籲家長多與子女進行戶外運動，增加相處的時間。

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記者：陳麗娜