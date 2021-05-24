【勇奪佳績】香港隊在亞洲物理奧林匹克取得2金2銀2銅佳績(附得獎名單) 

▲ 8名學生代表香港參加第21屆亞洲物理奧林匹克，表現優異。（左起）藍仲宏、張汶彥、陳立仁、張瑋峰、陳子峻、湯梓峰、鄭逸朗和劉思進。(政府新聞處圖片)

8名學生代表香港參加第21屆亞洲物理奧林匹克，共奪得2面金牌、2面銀牌、2面銅牌及2個優異獎，成績卓越，是近年來最佳成績。本屆亞洲物理奧林匹克賽事共有來自22個國家或城市，約181位學生參與。比賽於5月17日至24日舉行，由於新冠肺炎疫情，比賽透過在線監督，參賽者於所屬國家或城市參賽，並參與虛擬活動。

第21屆亞洲物理奧林匹克--香港隊成績：

金牌：鄭逸朗（高主教書院）、劉思進（拔萃男書院）

銀牌：張汶彥（皇仁書院）、藍仲宏（聖保羅男女中學）

銅牌：陳子峻（國際基督教優質音樂中學暨小學）、湯梓峰（聖公會曾肇添中學）

優異獎：陳立仁（聖保羅男女中學）、張瑋峰（聖言中學）

教育局局長楊潤雄祝賀香港隊在賽事中表現優秀，他說：「香港隊今年於亞洲物理奧林匹克中取得驕人成績，展現了不同持份者為學生提供多元化的科學、科技、工程和數學（STEM）教育的成果。我相信這些學習經歷，有助激發學生在科學及科技方面的潛能，並培養他們求真和創新的精神。」

香港隊代表成員在去年的香港物理奧林匹克中獲得優異成績，繼而修讀由香港資優教育學苑安排的增潤課程。其中表現優秀的學生獲挑選成為香港代表，出戰本屆的亞洲物理奧林匹克。香港隊參加是次比賽的費用由教育局全數資助。

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責任編輯 李志強