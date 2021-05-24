【新冠疫苗】逾126萬人已打首劑　49歲男打復必泰後短暫失去知覺

▲ 逾126萬人已打首劑、90萬人已打次劑，49歲男打復必泰後短暫失去知覺（陳國峰攝）

新冠疫苗接種計劃4月26日開展，今（24日）約有28,300名市民接種了疫苗，累計約1,267 500名市民已接種第一劑疫苗，包括約542,000名接種科興疫苗，約725,400名接種復必泰疫苗。約907,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約401,300名接種科興疫苗，約506,200名接種復必泰疫苗。

而昨日共有7宗送院個案，其中5人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，個案詳情如下：

截至今日下午八時的過去24小時，約有28,300名市民接種了疫苗和約15,900名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：

約有6,000名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,700人在社區疫苗接種中心接種，約3,300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種

約有4,200名市民接種第二劑科興疫苗，當中約2,100人在社區疫苗接種中心接種，約2,100人是在私家醫生和診所接種

約有6,600名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有11,500名

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%

約5,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約10 900名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文