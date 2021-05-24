【選舉制度】政府提369項選舉條例修訂　資審會成員增至8人加入社會人士

立法會周三（26日）恢復二讀和三讀《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》，當局提出新修訂，共369項修正案，涵蓋13個不同範疇，包括理順「候選人資格審查委員會」的組成及職權，如將資審會成員人數由5人增至8人，特首除了委任主席及2至4名問責官員外，亦須委任1至3名非官守成員，同時規定資審會作出的決定，均不得提出訴訟。

局方建議加入條文，指明資審會若根據維護國家安全委員會的審查意見書，而作出對選委會、特首或立法會議員候選人的資格確認決定，均不得提出訴訟。而特區政府亦須就資審會的組成向中央政府備案。

另外，修訂亦調整選委會個別界別及立法會功能組別的選委資格。如會計界分組選民資格，訂明註冊公眾利益實體核數師，必須在緊接提交投票人登記申請前的3年內，承擔或進行公眾利益實體項目，方有資格登記為投票人。

政府亦修訂終止立法會選舉程序的要求，訂明立法會選舉候選人在提名期結束後，但在選舉投票結束前去世或喪失資格，有關的選舉程序亦不會終止。至於建制派曾質疑，政府補助學校及非政府機構，若不遵從規定借出物業作為投票站或點票站，只罰款$10,000元的罰則過輕，政府亦提出修訂，將有關罰則上調至$50,000元。

另外，修正案亦提出，「指明選委在立法會選舉中，可以不同身份，在多於一份提名表格上簽署為提名人」。而經修正後，政府會剔除選委不能以不同身份，在功能界別或地區直選中提名不同候選人的限制，換言之，每名選委能在最多5份提名表格上簽署為提名人。

即除了可以選委身份分別在地區直選、功能界別、選委會界別各提名1人，還可以以所屬選區選民身份及所屬功能界別選民身份，提名所屬地區的候選人和所屬功能組別的候選人。

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記者：李淇、林曉君