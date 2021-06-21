【酷熱天氣】開工前評估七大風險 做足十招預防中暑！

酷熱天氣警告最近頻頻生效，工人如果長時間在戶外或者高溫、潮濕和空氣不流通的環境下工作，身體可能無法藉出汗以散熱及調節體溫而中暑，嚴重的可引致死亡。在酷熱天氣下開工前，僱主須評估僱員工作時的中暑風險，並採取適當的預防措施。

除了在戶外如地盤、園藝、清潔、回收工場、貨櫃碼頭及停機坪等地方工作的工友，在室內如倉庫、機房、廚房和洗衣房等通風欠佳、酷熱和潮濕環境工作的打工仔，都不可以忽視中暑風險。僱主和僱員可參考勞工處《預防工作時中暑的風險評估》核對表，考慮以下七大風險因素和情況，若工作的風險因素越多，代表僱員中暑的機會越高。

1. 溫度：工作地點位於戶外、直接受戶外氣溫影響、通常超過攝氏32度、工作地點的空氣酷熱

2. 濕度：工作地點直接受戶外潮濕環境影響、濕度通常超過85%、有產生蒸氣的設備、工友工作時皮膚全濕

3. 熱幅射：工友直接在陽光下工作、附近有發熱設備

4. 空氣流動：工作地點空氣不流通、有暖或熱氣吹向工人

5. 工作量：進行沉重或劇烈的體力勞動

6. 衣物：厚或不透氣

7. 工人仍未適應酷熱的工作環境

僱主和僱員可以按照風險評估結果，採取一系列針對性預防措施，一齊留意以下十招：

1. 僱主 應盡量在戶外工作位置提供遮蔽設施，避免工友受陽光直接照射；

2. 編排工作於較清涼時段進行，例如早上；

3. 隔離熱源、使用通風或空調設備加強空氣流通；

4. 安排較頻密休息時間予工友；

5. 提供方便取用的清涼飲用水；

6. 讓新人逐漸適應酷熱的工作環境，如從較輕的工作量或較短工作時間開始，然後逐步增加等；

7. 僱員 要定時飲水；

8. 盡量穿著淺色、通爽、長袖的衣服；

9. 使用清涼產品，如闊邊帽、安全帽頸擋、防曬袖、清涼巾、掛腰風扇等，有助身體散熱降温；

10. 留意身體狀況，若有口渴、頭痛、疲倦、噁心、嘔吐等中暑早期徵狀就「唔好再死頂」，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知主管以作適當安排。

為減低工友工作期間的中暑風險，今年職安局繼續與勞工處推出《預防在酷熱的工作環境下中暑》推廣活動，聯同工會派發清涼用品及相關防中暑資訊等進行廣泛宣傳，提醒僱主及僱員注意中暑危害，並採取適當的預防措施。

▲ 早前職安局聯同勞工處及工會義工到灣仔盧押道垃圾收集站探訪當區工作的清潔工友，並向他們送上清涼用品。

清潔工友：勤力啲用清涼產品

蓮姐（化名）平日主要負責清理灣仔一帶街道的垃圾，沿路大部分地方都沒有遮蔭，她表示：「我哋著住全套制服做嘢，唔洗半個鐘，上半身就濕晒！」她說自從獲派發清涼用品後，每天工作除了戴闊邊帽，還會使用防曬袖、清涼巾及掛腰風扇，她表示將風扇掛在腰上同時夾着衣服底邊，讓涼風吹進制服內，令皮膚與衣物之間不會因汗水而黏連，「啲汗乾得快啲，唔會再黐笠笠，成個人都爽啲！」

▲ 職安局聯同工會舉辦建造業工地安全巡迴演講，向工友派發水樽、掛腰風扇等清涼用品，亦提醒他們採取適當措施預防中暑。

建造業工友：一覺得唔對路，唔好再死頂

阿成（化名）在將軍澳一地盤擔任紮鐵工作，他說每天長時間在戶外「曝曬」，經常大汗淋灕，曾經差點中暑。自此之後，他便提高意識，工作時會多飲水，定時休息，穿著淺色、通爽的衣服，還會多用清涼產品，包括防曬袖及掛腰風扇等，幫助身體散熱降温。他亦說，最重要都是留意自己的身體狀況：「一覺得攰、口渴兼且頭痛，就即刻去陰涼位唞下，千祈唔好再死頂！」

中小企買掛腰風扇有資助

職安局及勞工處早前推出「中小型企業掛腰風扇資助計劃」，提供資助予涉及在酷熱環境下工作或從事高溫工序行業的中小企/機構，以優惠價低至港幣10元購買方便攜帶且符合安全標準的掛腰風扇套裝。業界反應熱烈，計劃截止共接獲逾二千宗申請。

▲ 掛腰風扇套裝包括一個掛腰風扇、兩枚後備電池及一個充電器。

更多預防中暑資訊：https://bit.ly/2wAk0D2

防中暑貼士：https://bit.ly/3hKKrM5

「安全仔仔 x 阿讚貓 : 熱暑人咩」WhatsApp / Signal Sticker 下載：https://bit.ly/3jdLphp



（資料由客戶提供）