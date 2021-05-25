【2021父親節】帶阿爸去K11鏞鏞藝嚐館歎新派粵菜　矜貴上品鮑魚燒鵝粽限量發售【內附詳情】

▲ 今年端午節及父親節只相差一個星期，同爸爸食餐好兼買隻靚粽俾佢歎，樂聚天倫。

粵菜經典鏞記酒家的年輕副線鏞鏞 · 藝嚐館，走新派路線，以富現代感的氛圍融合地道的正宗粵菜風味。今個父親節想同爸爸食餐好？仲想帶埋阿爸隻毛孩一起歡度佳節？

鏞鏞 · 藝嚐館是個不俗的選擇，食店特意打造了兩款限定菜單，客人可以隨意選擇在餐廳內慶祝，或是訂購外賣套餐安坐家中度過，慰勞父親一整年來的辛勞。若選擇親臨食店，大家亦可與愛犬一同在食店佔地2,000平方呎的露台，一邊欣賞180度維多利亞港壯麗全景，一邊品嚐佳餚美饌。

▲ 可與愛犬一同在食店佔地2,000平方呎的露台，一邊欣賞180度維多利亞港壯麗全景，一邊品嚐佳餚美饌。（食店提供）

兩款父親節限定菜單

堂食的父親節4人套餐（3,380港元及加一服務費）精選8款粵菜佳餚，以五式開胃菜拼盤為是日的美食之旅展開序幕，當中包括雞樅菌萵筍鮑魚、鹵水鵝掌翼、肥燶叉燒、酸蘿蔔紅菜頭海蜇、古早味蝦籽紮蹄；之後當然要品嚐鏞記正宗燒鵝髀（1隻）以及滋補湯水花膠竹笙海皇羹。接下來每位客人可以一試百花炸釀蟹拑（4隻），亦可選擇另加港幣650元轉為XO醬薑蔥焗龍蝦（1隻）。緊隨其後的菜式則是老陳皮蒸東星斑及瑤柱蟲草花浸菜遠。套餐最後以飄香鮮蝦荷葉飯及芝麻椰汁糕作結，為是日的父親節盛宴畫上完美的句號。

▲ 堂食菜式：百花炸釀蟹拑。（食店提供）

而想留在家中溫馨私密地慶祝的客人，則可選購父親節外賣4人套餐（1,480港元）。當中包括吊燒蜜汁叉燒、鏞記正宗黑鬃燒鵝（例牌）以及豉油皇煎大蝦皇（4隻）；配搭上鮮鳳梨咕嚕肉、北菇扒西蘭花和瑤柱蛋白炒飯。此外，亦可選擇額外添加海鮮佳餚如 雙蔥野菌炒鮮鮑魚、上湯焗龍蝦伊麵（1隻）及骨香東星斑球（炒斑球拼椒鹽頭骨腩），以豐富整個美饌體驗，任君選擇。以上堂食及外賣菜單均於6月12日至6月20日期間供應。

▲ 外賣菜式：豉油皇煎大蝦皇。（食店提供）

上品鮑魚燒鵝粽需4天前預訂

另外，端午將至，又是粽子飄香時節。鏞鏞 · 藝嚐館推出鏞記酒家招牌至尊燒鵝裹蒸粽和上品鮑魚燒鵝粽，以自家炭燒燒鵝結合上乘食材及嚴選優質糯米，揉合傳統真味與創意，香濃味美。

▲ 至尊燒鵝裹蒸粽（每隻288港元）。（食店提供）

正宗傳統手法製成的至尊燒鵝裹蒸粽（每隻288港元），用料上乘，肉質細嫩且皮酥多汁的鏞記馳名炭燒燒鵝是其中的靈魂食材，配以鮮甜濃香的原粒日本瑤柱、清嫩肉厚的花菇，以及精挑細選過的鹹蛋黃和腩肉，餡料十足。買滿3隻或以上，可享優惠價每隻港幣268元；買滿6隻或以上，可享優惠價每隻港幣258元；買滿10隻或以上，則可享優惠價每隻港幣245元。

而上品鮑魚燒鵝粽（每隻1,480港元）則在至尊燒鵝裹蒸粽之基礎上，加入原隻野生南非鮑魚，鮮味十足。至尊燒鵝裹蒸粽及上品鮑魚燒鵝粽的禮券現已有售。客人可於6月1日至6月11日期間以禮券換領粽子，而上品鮑魚燒鵝粽則需4天前預訂。

鏞鏞·藝嚐館

地址：尖沙咀 K11 Musea 7樓701號舖

電話：5599 2800

編輯：葉翠華