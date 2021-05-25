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【明星住宅】張頴康麥雅緻村屋內貌曝光　闊落花園變水上樂園開派對

娛樂 10:32 2021/05/25

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

張頴康麥雅緻三層村屋曝光，闊落花園建水上樂園開派對。

圈中愛妻號張頴康早前宣布太太麥雅緻（Angie）懷上第三胎，準備迎來一家五口的生活。長女張雅喬（小豆）於上周六（5月22日）生日，二人在大埔的三層村屋為女兒舉行生日派對，家中的超大花園亦因而曝光。

張頴康與太太麥雅緻於2012年結婚，他們一對子女小豆和小花生已分別7歲和3歲。在剛過去的周六是小豆的七歲生日，夫妻邀請一班小豆的朋友到家中舉行派對。

【BB來了】張頴康太太麥雅緻懷第3胎　感激老婆付出：粗重嘢等我嚟做

小型水上樂園

張頴康一家居於大埔一棟三層的村屋，門外有一個非常闊落的花園，身為廿四孝父母，他們為招呼小朋友，屋內有個長型泳池，池內坐了7個小孩空間仍非常充裕。

另外，屋內還有個附有滑梯的吹氣小泳池，把家中的花園頓時變成了水上樂園。

【尋妻記】 麥雅緻童年樣曝光母女如餅印　張頴康另類《尋人記》放閃：她令我找回希望

其實在過去張氏夫婦的生活照中，可以見到他們的三層村屋內部裝修。早前，Angie便找師傅到天台安裝太陽能裝置，能夠把太陽換成能源，又為天台增添了遮擋。

【主僕情深】張頴康麥雅緻送別工作4年好外傭　小豆送機強裝堅強回家不捨大哭

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家居變兒童樂園

張家家中的開放式廚房及飯廳相鄰，方便又溫馨。

在聖誕節客廳又能放置成人高度的聖誕樹，孩子的遊戲間亦非常大，除了能夠在花園、天台嬉水外，露台亦能供孩子玩樂，疫情期間長期留家亦不怕悶。

【愛犬病逝】張頴康夫婦愛犬七夕逝世　麥雅緻告別毛孩：她去找牛郎了

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撰文 : TOPick柴犬出動

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