【明星住宅】張頴康麥雅緻村屋內貌曝光　闊落花園變水上樂園開派對

▲ 張頴康麥雅緻三層村屋曝光，闊落花園建水上樂園開派對。

圈中愛妻號張頴康早前宣布太太麥雅緻（Angie）懷上第三胎，準備迎來一家五口的生活。長女張雅喬（小豆）於上周六（5月22日）生日，二人在大埔的三層村屋為女兒舉行生日派對，家中的超大花園亦因而曝光。

張頴康與太太麥雅緻於2012年結婚，他們一對子女小豆和小花生已分別7歲和3歲。在剛過去的周六是小豆的七歲生日，夫妻邀請一班小豆的朋友到家中舉行派對。

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小型水上樂園

張頴康一家居於大埔一棟三層的村屋，門外有一個非常闊落的花園，身為廿四孝父母，他們為招呼小朋友，屋內有個長型泳池，池內坐了7個小孩空間仍非常充裕。

另外，屋內還有個附有滑梯的吹氣小泳池，把家中的花園頓時變成了水上樂園。

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其實在過去張氏夫婦的生活照中，可以見到他們的三層村屋內部裝修。早前，Angie便找師傅到天台安裝太陽能裝置，能夠把太陽換成能源，又為天台增添了遮擋。

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家居變兒童樂園

張家家中的開放式廚房及飯廳相鄰，方便又溫馨。

在聖誕節客廳又能放置成人高度的聖誕樹，孩子的遊戲間亦非常大，除了能夠在花園、天台嬉水外，露台亦能供孩子玩樂，疫情期間長期留家亦不怕悶。

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