【永恆族】金像導演趙婷拍MARVEL片　疑為《復仇者聯盟5》鋪伏線【有片】

▲ 《永恆族》

今屆奧斯卡最佳導演趙婷執導的MARVEL電影《永恆族》（Eternals），有安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、陳靜（Gemma Chan）、馬東石，以及《權力遊戲》（Game of Thrones）男星理察麥登（Richard Madden）主演，影片將在今年11月上映，第一條預告片在今日（5月24日）全球發布。

電影時間背景設在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）之後，故事講天神族創造出具異級能的外星種族「永恆族」，他們與世無爭，所以之前一切天翻地覆的大戰，「永恆族」也沒有參與。

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片段內更有一班永恆族成員聚會時，講及鐵甲奇俠及美國隊長都已不在，究竟由誰去帶領復仇者聯盟？於是理察麥登飾演的Ikaris說︰「我可以帶領他們。」於是在座眾人都靜下來，然後大笑。

預告發布後，網民覺得當中似乎很多關於人與大自然相處的訊息，頗有導演趙婷的得獎作《浪跡天地》（Nomadland）的感覺，有有一點文學氣息，與過往MARVEL電影略不同。