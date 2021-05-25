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【疫苗接種】林鄭月娥考慮讓前線公務員接種疫苗後享假期　惟經濟誘因應由私人機構或僱主提出

社會 10:10 2021/05/25

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林鄭月娥考慮讓前線公務員接種疫苗後享假期，惟經濟誘因應由私人機構或僱主提出。

對於通關的時間表，特首林鄭月娥今（25日）出席行政會議前表示，內地風險嚴控非常嚴謹，下一階段會安排內地非港人透過「來港易」來港，至於返內地的情況，內地當局未有訂明嚴格標準，不過至少要本地疫情控制得好，要達至「本地清零」為目標，特別是不明源頭個案，一定要每一宗個案要徹底調查追蹤，另外是疫苗接種，因為內地的接種率好高。

至於疫苗接種是否可以提供經濟誘因，林鄭月娥認為，疫苗接種經濟誘因應由私人機構或僱主提出，下階段考慮如接種兩劑疫苗可豁免檢測，強調政府提供可能會有反效果。林鄭月娥續指，考慮讓前線公務員接種疫苗後享假期。

不應接種疫苗人士：

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同場加映，傷風感冒後久咳不癒恐患哮喘，適當用藥助改善徵狀及減少復發：

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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