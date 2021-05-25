【明星理財】伊健打本百萬開日本房產公司　蒙嘉慧上傳執包袱照惹結業疑雲

▲ 鄭伊健蒙嘉慧早前投資開日本房地產公司。

跟鄭伊健結婚後，淡出幕前的蒙嘉慧（Yoyo），兩夫婦都鍾情日本生活，除共同於日本福岡置業，去年伊健更打本讓Yoyo在福岡市成立一間名為「八方不動產株式會社」，轉戰當地房地產，可是過去一年疫情肆虐各地，蒙嘉慧原設於香港的辦事處業務亦受到影響。

蒙嘉慧早前跟伊健共同轉戰日本房地產，投資7位數在福岡市成立一間名為「八方不動產株式會社」，還設有香港辦事處。公司主要以廣東話溝通，為有意於當地投資或置業的香港人服務。

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轉戰地產業的Yoyo，為公司開設社交平台，並常有YoYo跟同事的工作合照，也有她跟已移居當地的友人一同聊天的影片。

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不過，過去一年新冠肺炎疫情影響各行各業，昨日Yoyo的「八方不動產株式會社」facebook專頁上載照片，並留言：「見到呢張相有冇嚇親？」

轉戰網上營運

相中可見香港辦事處正在執拾物件，有兩袋紅白藍袋及幾個紙箱，「八方不動產株式會社」的招牌亦拆下，因此令網民以為公司結束營業。

▲ 昨日「八不方不動」專頁上載office結束營業照。（取自facebook）

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不過，官方留言解釋：「唔使驚！只係因為呢一年，個個喺返工同生活習慣上都有少少變咗，而我哋發覺香港office 其實用途唔多，連啲客都覺得online meeting重好。」

因此為配合公司發展，蒙嘉慧團隊決定全力集中資源在福岡，並結束香港辦事處，同時叫大家放心：「我哋仍然有同事喺香港繼續WFH做嘢嘅！」

伊健夫婦鍾情福岡

YoYo與伊健於2013年結婚，婚後的她漸減少幕前演出。夫妻早有共識未打算生兒育女，享受二人世界。

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兩夫婦向來都很喜歡日本，可說是日本達人的伊健近年開始在福岡置業。有指他跟Yoyo每年都會到日本幾次，每次都幾乎去足3個月，可說已半移居日本。

其實伊健也早計劃與YoYo長居日本，早前二人結婚7周年亦被遊客拍到雙雙在福岡街頭踩單車，伊健猶如地膽，相信已很適應在日本生活。

同場加映：趙希洛訪問