【智能家居】起床說聲早晨開燈開冷氣沖咖啡 設計師分享智能家居最新技術

你想擁有智能家居嗎？時至今日，人工智能技術已可無線管理燈光、窗簾、音響、風扇、冷氣以至保安系統等，既慳電亦可節省時間。我們今期邀請了室內設計師Danny Chiu（趙智銘），分享智能家居的最新技術，由起床那刻開始，簡單說聲早晨，系統已能為你打開窗簾、播放音樂甚至沖泡咖啡，還可管理家居用電量。

智能系統夠全面 逾8成客戶使用

「在公司的工程項目中，智能家居系統已佔了總客戶的8成比例以上。」室內設計師Danny Chiu（趙智銘）坦言，由於智能系統趨向成熟，所以普遍業主也樂意使用。他舉例，以前我們回家後才可開冷氣，現在不論身處何地，只要手機在手便可控制冷氣開關。

以獨立屋為例，我們只要透過一個按鍵，便可關掉全屋燈光，絕對比吩咐工人逐一走進房間熄燈更快。

每朝早上，只要我們跟系統說聲早晨，系統便知道家人需要什麼，例如柔和的音樂和燈光，再沖泡一杯咖啡給他，享受一個愉快的早上。

Danny笑言，智能家居系統的價值在於方便快捷，令時間管理更有效率。

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加裝智能系統 工程費增加約30%

「如果你想安裝智能家居，首先決定安裝「有線」還是「無線」系統。」Danny指出，如果安裝無線系統，家居需要一個良好的Wifi網絡，提供更快網速來推動相關系統。如果安裝有線系統，因為工程上須要在每個燈位加裝訊號線，所以工程費有分別。以500呎單位為例，安裝智能家居系統的工程費，大約增加20%至30%。

業主揀選智能系統時，可詢問智能系統公司，清單上有什麼電器可以選擇。

Danny補充，例如個別品牌推出的吸塵機及風扇，已可連繫多個品牌的智能家居系統。

隨著5G通訊全面覆蓋，任何人在室外以電話（或平板電腦）控制智能家居系統，速度應該更快亦更方便。然而，室內由於使用Wifi或內聯網為主，所以速度上分別應該不大。

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記者：陳婉儀