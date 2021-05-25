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【恐怖事故】馬來西亞吉隆坡2輕軌列車相撞　至少210傷車廂滿地鮮血玻璃碎

健康 10:50 2021/05/25

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馬來西亞吉隆坡2輕軌列車相撞，至少210傷車廂滿地鮮血玻璃碎。

馬來西亞首都吉隆坡昨晚（24日）發生輕軌列車相撞事故，兩列列車在隧道相撞，其中一列為無載客列車，另一列車載有逾200名乘客，事故造成166人輕傷，47人重傷，無人死亡。

事發於昨日晚上約8時45分，據報一列無載客列車誤闖入軌道，與另一列載有超過200名乘客的列車在雙子塔附近的隧道內相撞，共有213名乘客在事故中受傷，其中166人輕傷，47人傷勢嚴重，事後傷者已被送往多間醫院治理。

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經警方初步調查顯示，意外有可能是控制中心溝通失誤，導致兩列列車駛入同一條路軌，當時車速約為時速40公里，詳情仍在調查中。從網上留傳的相片可見，列車車廂被撞至變形，有玻璃碎片散落一地，多名傷者倒臥地上，地上亦可見一大灘鮮血。

當地交通部長表示，這是吉隆坡輕軌列車營運23年以來，首次發生相撞事故。

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責任編輯：羅嘉欣

意外事故 吉隆坡 馬來西亞

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