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【酒店自助餐】天際萬豪酒店網上訂自助晚餐享75折　任食生蠔波士頓龍蝦鱈場蟹腳【內附連結】

休閒消費 11:05 2021/05/25

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

天際萬豪酒店最近推出海鮮自助晚餐，網上訂可享75折。(酒店提供)

位於大嶼山的香港天際萬豪酒店最新推出「鮮味盛宴」海鮮自助晚餐，供應多款海鮮美食，海鮮迷一定不要錯過。現在於網上訂更享75折優惠，成人連加一為535元，十分抵食。

由即日起至6月13日逢周五至日的海鮮自助晚餐，源源不絕供應多款冰鎮海鮮，包括海蝦、藍青口、翡翠螺、新西蘭空運生蠔、麵包蟹、鱈場蟹腳及波士頓龍蝦。

同場更供應不同口味的壽司和刺身，如炙燒吞拿魚配柚子醋、牡丹蝦、鯛魚、八爪魚、三文魚等。

自助餐有多款海鮮菜式輪流供應，包括酥脆魷魚圈、西班牙辣肉腸海鮮意大利飯、炙燒吞拿魚等。(酒店提供)

另外，廚師團隊以不同的烹調手法，炮製多款惹味的海鮮菜式輪流供應， 包括蟹肉濃湯、泰式蟹肉米網卷、酥脆魷魚圈、慢煮三文魚配菠菜忌廉芝士、西班牙辣肉腸海鮮意大利飯、芝士焗海鮮意粉、滑蛋蝦仁燴豆腐和金蒜蝦乾蒸魚柳等等，款款鮮味無窮，令人難以忘懷。

甜點亦十分豐富，包括焙茶芝士餅、蜜桃番石榴慕絲蛋糕、蛋白霜朱古力流心布甸等精選甜品，加上多款Häagen Dazs 雪糕，定必令您捧腹而回。

是次自助餐於酒店1樓的天際咖啡室供應，餐廳擁有落地玻璃，環境寬敞開揚，讓食客在夕陽美景的襯托下享用美食，十分享受。

位於酒店1樓的天際咖啡室擁有落地玻璃，環境寬敞開揚，食客可在夕陽美景下享用海鮮美食。(酒店提供)

「鮮味盛宴」海鮮自助餐

電話：3969 2500

供應期：即日至6月13日

時間：逢周五至周日晚上6 時至晚上10 時

價錢：成人668元、長者608元、小童368元(另加一)

優惠：網上預訂，可享75 折優惠。

記者：招美寶

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