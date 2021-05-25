【酒店自助餐】天際萬豪酒店網上訂自助晚餐享75折 任食生蠔波士頓龍蝦鱈場蟹腳【內附連結】
休閒消費 11:05 2021/05/25
位於大嶼山的香港天際萬豪酒店最新推出「鮮味盛宴」海鮮自助晚餐，供應多款海鮮美食，海鮮迷一定不要錯過。現在於網上訂更享75折優惠，成人連加一為535元，十分抵食。
由即日起至6月13日逢周五至日的海鮮自助晚餐，源源不絕供應多款冰鎮海鮮，包括海蝦、藍青口、翡翠螺、新西蘭空運生蠔、麵包蟹、鱈場蟹腳及波士頓龍蝦。
同場更供應不同口味的壽司和刺身，如炙燒吞拿魚配柚子醋、牡丹蝦、鯛魚、八爪魚、三文魚等。
另外，廚師團隊以不同的烹調手法，炮製多款惹味的海鮮菜式輪流供應， 包括蟹肉濃湯、泰式蟹肉米網卷、酥脆魷魚圈、慢煮三文魚配菠菜忌廉芝士、西班牙辣肉腸海鮮意大利飯、芝士焗海鮮意粉、滑蛋蝦仁燴豆腐和金蒜蝦乾蒸魚柳等等，款款鮮味無窮，令人難以忘懷。
甜點亦十分豐富，包括焙茶芝士餅、蜜桃番石榴慕絲蛋糕、蛋白霜朱古力流心布甸等精選甜品，加上多款Häagen Dazs 雪糕，定必令您捧腹而回。
是次自助餐於酒店1樓的天際咖啡室供應，餐廳擁有落地玻璃，環境寬敞開揚，讓食客在夕陽美景的襯托下享用美食，十分享受。
「鮮味盛宴」海鮮自助餐
電話：3969 2500
供應期：即日至6月13日
時間：逢周五至周日晚上6 時至晚上10 時
價錢：成人668元、長者608元、小童368元(另加一)
優惠：網上預訂，可享75 折優惠。
記者：招美寶