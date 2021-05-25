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【新界大雨】天文台指另一道雷雨帶正從南面襲港　未來兩三小時部分地區雨勢較大

社會 11:30 2021/05/25

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天文台發出新界北部水浸特別報告。（資料圖片）

天文台表示，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸；同時高空反氣旋覆蓋南海北部。預測本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨及雷暴，初時局部地區雨勢較大。展望未來兩三日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。下周初驟雨增多及有雷暴。

天文台呼籲，可能受影響之市民應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

渠務署呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電24小時渠務熱線向該署報告，電話為2300 1110。

11:20

天文台指，另一道雷雨帶正從南面靠近本港，未來兩三小時部分地區雨勢可能較大。市民應提高警惕。

11:05

天文台發出局部地區大雨提示，指西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

10:25

天文台發出新界北部水浸特別報告，料新界北部，尤其是沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去2小時，該區錄得超過90毫米雨量。

09:30

天文台發出局部地區大雨提示，指元朗區及新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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責任編輯：陳子謙

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