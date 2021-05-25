【疫境創業】兩老表疫下停飛無工開　創業賣台式古早蛋糕留港搵食

▲ Tim 和 Chris兩老表，一個是採寶石礦商人、一個是導遊，疫情下停飛無工開，兩兄弟決心開台式古早蛋糕店找出路。

世界各地疫情反覆，航空業重創。令到要靠「飛」的工種，完全停頓下來，Tim 和 Chris 兩老表便是一例。前者經營採寶石礦生意，後者則做導遊為業，如今本業難為，皆只能留港搵食。

幸而早在一年前，二人開了一間台式古早蛋糕店。於是，蛋糕店由副業變為正職，二人全力投身當中，努力研發多款新口味蛋糕和新產品，迎接新轉變。

有說台式古早蛋糕熱潮減退，身為表哥的 Tim 都認同，「這是必然的事實，我開此店時是 2020年初，剛是古早蛋糕大熱，不過我並不是因為這原因而開店的。而是因為太太一向愛烘焙，又得著台灣友人的嫲嫲配方和秘技，於是便找來表弟 Chris 商量，決定一齊夾份嘗試下。」

他續道：「最初構思純粹是由太太主理一切，我們只是放假來幫手，因我和 Chris 都有正職嘛！」說到 Tim 的工作也算特別，他形容自己是做開礦的。「我需要長時間留在巴西找一些含有寶石的礦場，在當地穿州過省，深入偏遠的地區採礦，一去便是個多月，疫情前生意好好，完全沒想過要轉行。」

那時他支持太太創業的另一原因，也是因為自己多不在港，由她獨力照顧女兒而常感虧欠，「難得太太有此心志，當然要大力支持。雖說那時我離港日子長，但只要找到足夠的寶石後，回港後逗留的日子又可以相對長些，心想便可以到舖幫太太手。」

世事難料，一場疫症，各地封關，Tim 再「飛」不成，過去一年乾脆在店裏幫忙。

▲ 每個時已安排好製作各款產品，下午4時左右便會花生酥。(黃建輝攝)

放下身段重新開始

表弟 Chris 也是同一遭遇，他直言十分熱愛做導遊，亞洲、歐洲、南北美洲都有他的踪影。「做了 11 年導遊，見識了好多，喜歡做對人的工作。」

他仍記得 2020 年 3 月，他帶了最後一團西班牙團，回來籌備帶下一團土耳其和希臘，誰料忽然封關，旅行團全部嗌停。

「公司說需停薪留職，以為暑假後會開關，怎料疫情未停過。公司就提議我們去找兼職」他說。他也只好放下身段，有工便做，連送外賣都做過，就只等待復職。但無了期的等待，令人意志消沉。

「這時表哥找我合股，我想與其炒散，不如過來幫下手，當學新野。」Chris 說。他做開導遊，個性外向，由他站在街上作招徠，雖帶著口罩，路人仍能感受到他的誠懇親切。

各按其職行問責制

於是兩老表加表嫂齊心合力，目標一致要搞好間店，他們分工清晰，兩老表負責銷售及做市場推廣，而表嫂和幾個女餅師則打理餅房出品部。餅房的工作，由表嫂統領 3 位好姊妹來完成，正宗「男主外、女主內」的格局。

Tim 笑說店子是行部長問責制，分營業部和製作部，各司其職，分開問責，「總之餅房的出品是由太太和糕餅師負責，例如研發新口味、配方改良、新產品，而我和 Chris 就是安排分銷、宣傳、推廣 。」

難怪他們積極 sell 蛋糕時，會加送一些新產品給客人試吃，如客人再回來會想找回上次贈送的產品時，從中知道那產品是否受歡迎，便會計劃推出。「最佳例子是花生酥，就是遇到不少回頭客說想買送過給他們吃的花生酥，於是我們就和餅房開會說可以推出花生酥了。」Tim 說。

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店子細但蛋糕口味多

單聽 Tim 如此說，大家定必以為蛋糕店的廚房很大和人手充裕。其實廚房只有 120 呎，蛋糕師傅有 4 人，由於空間有限，每人只會輪流時段來製作自己出品的蛋糕或產品。雖然如此，店子的蛋糕口味竟有 18 款之多，包括原味、原味合桃、伯爵茶、金菠蘿、香酥肉鬆、雙層芝士、特濃芝士、Oreo朱古力、合桃咖啡、士多啤梨、養生芝麻、焦糖奶茶、海鹽布朗尼等等。而現時還有人氣高企的花生酥，並且鑽研各種台式酥餅，如鳳梨酥、綠豆酥、芋頭酥、蛋黃酥等。

至於用靚也講究，日本麵粉、黑白奶、新紀元卵、川寧伯爵茶、麻糬用高雄老店做的；鳳梨則用台灣八卦山產的土鳳梨，和微熱山丘一樣。

Tim 說：「成本的確會高，但我要做到有口碑，不會求其，如高質的麻糬，口感是軟熟濕糯，煙韌不乾，平貨無得比架。」

而現時還有人氣高企的花生酥，並且鑽研各種台式酥餅，如鳳梨酥、綠豆酥、芋頭酥、蛋黃酥等。餅房每天由早上 8 時第一輪蛋糕開始運作到晚上10時有多，Tim 說過新年期間多訂單，餅房試過開到凌晨 2 時，生意好好。

▲ 金菠蘿蛋糕 ($80)：蛋糕用日本麵粉做，鬆軟有麵粉香。饀料用了土鳳梨、麻糬及新鮮菠蘿做，鮮香酸胃。(黃建輝攝)

多了時間陪家人

只是有說台式古早蛋糕熱潮漸退，Tim 亦認同，「香港人貪新鮮，又愛要有得揀。所以我們會有如此多蛋糕口味和新產品推出，就是希望能讓客人開心地有得揀嘛！」他還透露了有大商場邀請他們去開店，他卻婉拒了，「古早蛋糕講究新鮮度，每次我們都只會限量製作，而貨量流轉快，新鮮度得以保存。換了大舖，製作量多了，而流轉速度卻不夠快反而不是好事呢。」

世事總是有得有失，經過這一年的不能「飛」的日子，Tim 覺得最大的得著除了是對如何營運一間蛋糕店的經驗外，就是和太太及10歲女兒相處的時間多了，「以前我要飛去巴西，阿女一見到我拿著行李就扭計，哭著說不要我。現在多了時間陪她，伴著她成長，有點因禍得福的感覺。」Tim 甜甜的說。

阿嫲現烤手工蛋糕

地址：太子砵蘭街 456 號地下 B 號舖

電話：7073 4988

營業時間：周一至六 10:30am-9pm、周日 10:30am-7:30pm

記者：郭秀芳