【軍情諜報】班尼狄甘巴貝治全裸演出　「奇異博士」為新片激減21磅

由「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演、根據真人真事改編的電影《軍情諜報》（The Courier），以60年代冷戰期間轟動國際的「古巴導彈危機」為背景。

此威脅世界和平的危機，最終以蘇聯軍官潘科夫斯基（Oleg Penkovsky） 的告密而解除。然而，在這位蘇聯軍官背後，一直有位無懼生死深入蘇聯將機密情報帶回英國，再通報美國的神秘拍檔，而這位英雄正是英國商人韋恩 （Greville Wynne）。

班尼狄甘巴貝治史在《軍情諜報》飾演韋恩，憑著其商人身份作掩護，避過「蘇聯秘密警察」KGB的耳目，多次以身犯險潛入蘇聯傳遞絕密資訊，最後成功協助瓦解蘇聯部署在古巴的導彈，令全球避免陷入第三次世界大戰。



然而這位機智的愛國商人，在成功拯救世界前，曾因間諜活動被莫斯科當局囚禁了18個月，在獄中受盡非人折磨，身心受到極大打擊。

為能還原韋恩入獄後的身材和狀態，班尼狄甘巴貝治不但為此片剃頭，更整整減去21磅體重，他表示自己用的是健康的方法減磅，而為了能達到理想的演出身型，班尼狄甚至要讓肌肉流失。

他形容這個過程為「自己消化自己」，感覺挺糟糕的：「不但要節食，還要每日做大量劇烈運動，才能於短時間內改變自己的身型。拍攝在獄中戲份時，整個人特別辛苦，感覺像缺水又常肚餓，整個人失去方向，心理同生理狀態都極脆弱，但也正正切合了韋恩當時成為階下囚的狀態。」



另外坐監的情節當然不乏被虐待及遭遇精神崩潰的時刻，甘巴貝治更有在獄中全裸的鏡頭，真是為演好角色去到盡的專業演員。