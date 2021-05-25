【公屋私樓】港男不捨公屋好處多　搬到私樓後搭𨋢因陌生男童一句話頓時醒覺

▲ 港男不捨公屋好處多，搬到私樓後搭𨋢因陌生男童一句話頓時醒覺。

有公屋等於人生勝利組！有人認為住公屋不用成為「樓奴」，不需每月捱貴租。不過，有港男於連登討論區發帖，指居住公屋20多年，認為公屋好處多，但在搬入私樓的第一日，一名陌生男童的一句說話頓時醒覺，歎息「有啲嘢係公屋俾唔到，幾平都無用。」

有在「連登討論區」以「公屋同私樓比較有感」為題發文，指自己居住公屋20多年，一直不覺公屋建築用料有問題，漏水問題亦從未試過，

唔使交管理費，又唔使夾錢維修，間隔四正，通風採光又好，唔會同對面屋窗口對窗口。

相反，現時居住在私人樓要繳交管理費卻不覺管理得好，「窗口對窗口唔使講，又大窗台又發水」。他表示，住公屋較勞碌一生住私人樓好。

巧遇禮貌男童醒覺

然而，入住私樓的第一日，他巧遇一名男童，二人一同乘搭升降機，男童離開時說「哥哥再見」，令他突然醒覺，

有啲嘢係公屋比唔上，幾平都無用。孟母三遷係有道理，想下一代好，一定要向上爬，半級都要爬。

港男又指，寧願努力捱，也想兒子與陌生人說「早晨」，而不是在升降內大呼小叫，「小朋友嘈，媽媽會教，唔係打，係講道理。」

偶遇陌生男童讓他對私樓公屋有一番新領悟，

搬出公屋嘅時候，我都怕後悔，但宜家無咁諗，亦唔會恨人哋千幾蚊一個月有500呎。得到嘅嘢，根本唔同。

網民：鄰居修養好重要

帖文一出吸引大量網民留言，不少人認為鄰居的修養十分重要，也有人認為住公屋的開支少反令生活質素提高，可以及時行樂，「我同朋友人工差不多，佢住公屋我供私樓，佢可以一年食十次八次貴嘢，講緊係一家四口$6,000至$8,000埋單，電話年年新款，潮牌衫褲鞋襪，我雖然唔使死慳死抵，但除咗住屋外，生活質素真係比唔上佢！」

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責任編輯︰王明芳