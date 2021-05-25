【好聲好戲】孫慧雪自責表現失準　暖男楊潮凱安慰阿雪：你永遠是我的最佳拍檔【有片】

▲ 楊潮凱於《好聲好戲》中自覺表現失準爆喊。

TVB綜藝節目《好聲好戲》在昨晚（5月24日）播出楊潮凱與聲演拍檔孫慧雪，一同聲演劇集《天地豪情》內張家輝與蔡少芬爭執的經典場面。結果，楊潮凱與孫慧雪獲6盞綠燈1盞紅燈的好成績。

但對自己高要求的楊潮凱卻自覺失準當場爆喊，孫慧雪自責連累拍檔。

【好聲好戲】楊潮凱演繹阿旺感動全場 汪明荃+韓馬利激讚真正好聲好戲【有片】

▲ 楊潮凱及孫慧雪於《好聲好戲》中演出《天地豪情》。

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孫慧雪配音意外甩嘴

楊潮凱與孫慧雪聲演張家輝與蔡少芬於《天地豪情》內激動攤牌的場面，劇中張家輝發狂質問蔡少芬，而楊潮凱甫開聲已情感爆棚，用力演出，投入張家輝質問蔡少芬的情緒，在後段更因過份投入而邊流淚邊配音。

至於孫慧雪因為聲底與蔡少芬相似，起初發揮非常吸引，但到中段卻不慎疊字再甩聲，畫面上明顯看見口型與聲音不配合。但縱然在此情況下，孫慧雪仍然感情到位，楊潮凱亦能在接對白時成功變回聲畫同步。

▲ 楊潮凱及孫慧雪於《好聲好戲》中演出《天地豪情》。

孫慧雪發文自責

結果，二人演出獲6盞綠燈及1盞紅燈的成績，評判讚孫慧雪聲底與蔡少芬確實相似，令人易於投入，更在開首時搶戲過楊潮凱。不過，韓馬利就指出孫慧雪的配音過急，一急就出現疊字及甩聲問題。

阿雪在節目播出後在社交平台發文自責，表示因自己甩嘴連累隊友：

對唔住呀！楊潮凱！係我連累咗你！你做得好好呀！亦都教咗我好多，完show後第二日仲要你打電話嚟安慰返我！ 其實show前已經練習咗無數次，但到咗現場，真係緊張到個心都跳埋出嚟，係我對自己唔夠信心，又好怕連累對手，呢個想法已經輸咗一半，而現場表演狀態同心理質素真係太差啦！好多謝你叫埋我，俾咗呢次寶貴經驗我！我哋嘅經歷又多咗一個啦！

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楊潮凱虛心接受批評

而唯一給予紅燈的評判魏惠文就指楊潮凱是很有感情，但卻無法配合角色，而部分氣聲更是與張家輝不似。

之後，楊潮凱忍不住爆喊指不滿意表現：「因為排了很久，也問了天生哥的意見，花了很多時間思考該怎樣做，上台前叫自己不用太緊張，但一上台不知為何一來便緊張，一緊張便太澎湃。」所以他亦虛心接納評判的意見及批評。

▲ 楊潮凱自覺表現失準爆喊。（截圖）

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網民稱讚二人演出

楊潮凱也在社交平台分享感受：「眾所周知，這個舞台確確實實是個英雄塚，我們知道即使在賽前準備得如何充足也好，上到台一定會大打折扣，所以我們都用盡努力練習，不敢有一絲的鬆懈。」

他也感激孫慧雪與他一同演出：「我很感謝你在百忙中抽空幫我站台，你成日話你累咗我，我想講你已將你最好的交出來，我們無悔了，千萬不要自責，比賽的成敗不重要，最重要是我們在當中學到的東西可以令我們成長，有進步，我很榮幸能與你一起經歷這一切，衷心多謝你！你永遠是我的最佳拍檔」

而網民亦讚二人演出不俗：「feel到楊潮凱好珍惜每個演出機會，演得都好投入無甩過」、「好逼真感情，融入其中，有心，有力，有想法」，「完全感覺到楊潮凱對演戲認真果團火」。

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