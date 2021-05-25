【逆天奇案】妹頭趙璧渝成破鄭子誠陰謀關鍵　入行8年終於漸受注目

▲ 趙璧渝入行8年開始受重用。

TVB劇《逆天奇案》給予不少綠葉發揮機會，當中包括在劇中飾演女警妹頭的趙璧渝。入行8年多的趙璧渝在《逆天奇案》的「神秘組織洗腦案」單元內，更成為破案關鍵。

現年32歲的趙璧渝因為在20歲時參與舞台工作而被演藝工作吸引，由此於2012年投考第26期無綫電視藝員訓練班，畢業後正式加入TVB。

雖然加入TVB已8年多，可是一直以演閒角為主，但她仍然一直默默耕耘，每次都全力以赴。

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趙璧渝演出受注目

今次趙璧渝在《逆天奇案》終於有佔戲較重的角色，而且於「神秘組織洗腦案」內，她飾演的妹頭因誤入神秘洗腦組織，最終成為破案關鍵。趙璧渝亦十分落力宣傳，在IG賣力宣傳呼籲大家準時捧場，更揚言今次是第一次有感情線。

她說：「從影以來最重戲份的一次，第一次有那麼多屬於自己鏡頭同對白，拍攝期間心理壓力好大，成日都睡不着，好緊張，因為想演得好些，好好把握今次機會。」

其實早前趙璧渝在劇中以學生妹造型出場已受觀眾注意，此外她穿重裝備罪犯槍戰亦為觀眾受落，有網民留言稱其拿槍姿勢有板有眼，令人眼前一亮。

趙璧渝高興稱劇集播出後，公司很多同事都為她打氣：「有次在化妝間撞見『大小姐』林淑敏，我們之前因合作處境劇《愛‧回家之開心速遞》而認識，她對我講了很多鼓勵說話，真是好感激，除公司同事外，有些圈外朋友，睇了套人劇之後都有Send訊息嚟打氣。」

角色贏得口碑，同時亦令趙璧渝有搵真銀的機會：「劇集推出會增加了搵錢機會，最近都有些宣傳片、廣告接洽，看看有否合作機會。」

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賣命演出出位

其實趙璧渝為演出一直都很博命，在2020年於《法證先鋒IV》曾只穿內衣站在40樓高的天台危站，當時她接受TOPick訪問時表示拍攝當日風很大，也是入行後首度挑戰吊威也和在鏡頭前脫去衣服。

▲ 趙璧渝只穿內衣拍攝。（IG圖片）

幸好趙璧渝不畏高，拍攝過程亦十分順利，趙璧渝直言那次僅穿Bra的造型是「入行後最大膽的演出。」為演活嗑藥後過度興奮的動作，趙璧渝更在40樓高天台大動作跳舞，十分敬業。

戶口曾不足100元

自小在單親家庭成長的趙璧渝，由在醫院做精神科護士的媽媽一手撫養三姊妹成人。為減輕家庭負擔，她在學時已做兼職幫補家計。

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但入娛樂圈約8年，趙璧渝長期收入不穩定，出道以來收入不多，戶口每月只有4位數，戶口更曾不足100元。令她擔心自己的將來，也曾懷疑自己的決定，但因喜歡演藝工作而一直堅持下去。

近年，趙璧渝開始在一些大製作劇集《律政強人》、《白色強人》及《解決師》等有固定角色，成功受到觀眾注意。

▲ 趙璧渝在《逆天奇案》中十分亮眼。（IG圖片）

今次難得重戲份，一手撫養她成人的媽媽當然喜在心頭，趙璧渝說：「媽咪好忙，平時很少追劇，不過她今次為了我都煲劇。一直以來媽媽都好支持我，讓我任性地追夢，好愧疚那麼多年都給不到家用，還要媽咪擔心我夠不夠錢用。」

同場加映：焦浩軒訪問