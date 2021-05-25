【校長專欄】小一派位前給爸媽的心底話　校長：孩子挫敗時請多鼓勵他們

▲ 馬校長建議，爸媽要多鼓勵子女。

臨近小一放榜，意味畢業季即將來臨。從事幼稚園教育多年，每年都陪伴高班家長既擔憂又興奮的階段，眼見有些家長因為孩子仍未被心儀的學校取錄而感到煩惱；有些家長則憂愁子女升小後能否適應新的校園生活。從校長角度來看，家長擔憂是正常的，因為每位家長也希望為孩子作最好的安排及準備，讓孩子在暑假過後能入讀一所合適的學校，並盡快適應新的校園生活，每天過著愉快又充實的日子。

每年都遇到家長問及哪間小學較好，每個孩子的性格及專長各有不同，我每年都建議家長要因應子女個性去挑選學校。坊間有不少熱門學校每年也深受家長們的愛戴及推崇，但請家長們細心思考一下，這些學校的學習模式是否合適你們的孩子呢? 我相信一所優質的學校，除了注重學術成績外，更會注重品格上的培育，並會以「孩」為本，為孩子提供多元化的全方位學習，促使孩子身心均衡地發展。

各位家長們，請不要為孩子入讀不到熱門的學校而氣餒，因為我相信只要孩子在新的學習環境中，遇上良師、益友，加上在學習的生涯中有你們的陪伴，孩子便能在愉快的學習環境下自然地學會知識，並能培養出良好的品格。

因此大家需在這個時候為你們的孩子作好準備，多向他們說出鼓勵的說話，多聆聽他們的心聲，不要時刻拿別人與他們作比較。當孩子遇上挫敗時，以正向的思維及態度陪伴孩子面對，讓他們感到你們的「愛」時刻與他們同行。

各位準畢業生，馬校長回想起小學階段的生活點滴，仍記憶猶新。父母對我的關懷無微不至，願意抽空作我的傾訴者，時刻在我的身旁扶持我。而校園的每個角落也滿佈笑聲及充滿愛，我非常感恩在學習的旅程上遇上愛錫我的良師，每天用心地栽培我，讓我享受每天上學的樂趣，更讓我學會尊師重道及孝順父母。

所以你們在升上小學後，不用擔心環境的轉變，因為你們擁有愛錫你的父母、師長。只要大家繼續努力在學習上尋找樂趣及滿足感，我相信你們在將來的成就一定更優越。最後祝願應屆畢業的同學每天也能「開開心心、健康快樂地成長!」

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD