【泳灘遇溺】4歲女童清水灣二灘遇溺昏迷　送院3天後情況好轉危殆變穩定

▲ 一名4歲女童上周六前往清水灣二灘嬉水期間遇溺昏迷。

夏日熱辣辣，適逢周末假日不少人一家大小到泳灘嬉水暢泳消暑，不過單計上周五（21日）至周日（23日），已經連續3天有人在泳灘嬉水或暢泳期間昏迷院，當中2人終搶求不治；早前一名4歲女童搶救3天後傳來好消息，今日情況由危殆轉為穩定。有工會批評，康文署方須正視救生員嚴重招聘不足問題；署方則回應指，現時開放的16個泳難和35個公眾泳池，均有有足夠的救生員當值。

該名4歲女童上周六（22日）下午3時許，隨母親、男同學及同學家人前往西貢清水灣二灘，其間與另一男童玩水嬉戲時，未有親友同行，不久有女泳客發現女童在泳灘淺水區載浮載沉，陷入昏迷，送院後情況一度危殆，至今日（25日）終有好轉，情況轉為穩定，目前在聯合醫院留醫。

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至於長洲則3日內發生2宗遇溺致命意外，先在上周五（21日），一名73歲老翁在觀音灣泳灘對開約10米海面遇溺送院身亡；而在周日（23日），一名50歲男子在長洲東灣暢泳期間懷疑遇溺昏迷，多名救生員發現後即時施心外壓急救，惟最終送院搶救後不治。

港九拯溺員工會表示，已不斷向康文署方反映，必須正視救生員嚴重招聘不足問題，批評康文署開放並沒有救生員當值的泳灘予以巿民使用「極之愚昧」，甚至將巿民之生命押上。工會要求康文署盡快向巿民交待沒有救生員當值的泳灘資料，並呼籲巿民不要前往沒有救生員當值泳灘，盡量避免悲劇再次發生。

康文署表示，目前開放的16個刊憲泳灘及35個公眾游泳池，均有足夠的救生員當值，以保障泳客的安全。在其餘沒有救生員服務的泳灘，署方已在場地張貼告示和作出廣播，提醒泳客不宜下水。政府呼籲市民勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。

署方目前有約1,400名長期服務的救生員，惟泳池因新冠肺炎疫情在去年11月至今年2月關閉，原訂於期間舉行的季節性救生員遴選面試及技能測試暫停，截至今年5月下旬，已聘用超過200名季節性救生員，正加快招聘工作應付已重開水上活動場地的實際運作需要。

康文署強調在安排救生員人手時，一直以泳客安全為首要考慮，並已制訂指引，提醒有關執行救生和管理泳灘及游泳池工作時須注意的事項，確保泳客安全。署方今年會進一步加強宣傳，除了繼續舉辦水上安全運動，亦將會推出全新製作的電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，加強宣傳教育水上安全。

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記者：陳子謙