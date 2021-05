【社會悲歌】印度婦戴氧氣罩煮飯獲讚「無條件母愛」　網民批被當奴隸：讓她休息

▲ 印度婦女戴氧氣罩煮飯被讚「無條件的母愛」,網民斥把婦女當奴隸。

印度新冠肺炎疫情嚴峻,染疫死亡總人數逾30.7萬人。近日當地網絡瘋傳一張相片,一名婦女戴著氧氣罩煮飯,旁邊有文字標註為「無條件的愛=母愛」。相片引起網民熱議,不少人也認為應讓那名婦女休息,甚至批評社會把她們當作奴隸。

▲ 這幀相片在網絡瘋傳

綜合外媒報道,該幀相片在instagram、twitter瘋傳,相中的婦女戴著氧氣罩,站在廚房煮飯,地上放著一台氧氣機。相片上標註的文字是「無條件的愛=母愛 她從不下班」(Unconditional love= *MOTHER* She is never off duty),令不少網民反感,甚至憤怒。不少人認為,該名婦女情況看來不太好,最需要的是休息。有人斥責,這種「無條件的愛」的觀念正強逼婦女不休息。

印度女歌手Chinmayi Sripada也在twitter發文指,究竟在印度有多少母親不能請病假?儘管不清楚這位女士是否真的在氧氣瓶旁邊用爐煮食,但即使這是虛構的,也應該停止這種強逼婦女不能休息的「無條件的母愛」觀念。

另有人認為,這不是愛,這是社會結構下的奴隸身分。甚至有人指出,在她身旁的人拍下這幀相片,而不阻止她下廚,是犯案者,這個社會亦然。

點擊相片看印度疫情:

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享,或對都市病症存疑,立即向TOPick【投稿】,被刊登後更有機會獲得精選禮品!

TOPick登陸MeWe啦:https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫,搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤,令您食得有營又健康,立即查看:bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram,集合最新優惠及送禮情報:bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣