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【社會悲歌】印度婦戴氧氣罩煮飯獲讚「無條件母愛」　網民批被當奴隸：讓她休息

健康 12:52 2021/05/25

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印度婦女戴氧氣罩煮飯被讚「無條件的母愛」，網民斥把婦女當奴隸。

印度新冠肺炎疫情嚴峻，染疫死亡總人數逾30.7萬人。近日當地網絡瘋傳一張相片，一名婦女戴著氧氣罩煮飯，旁邊有文字標註為「無條件的愛=母愛」。相片引起網民熱議，不少人也認為應讓那名婦女休息，甚至批評社會把她們當作奴隸。

這幀相片在網絡瘋傳

綜合外媒報道，該幀相片在instagram、twitter瘋傳，相中的婦女戴著氧氣罩，站在廚房煮飯，地上放著一台氧氣機。相片上標註的文字是「無條件的愛=母愛 她從不下班」（Unconditional love= *MOTHER* She is never off duty），令不少網民反感，甚至憤怒。不少人認為，該名婦女情況看來不太好，最需要的是休息。有人斥責，這種「無條件的愛」的觀念正強逼婦女不休息。

印度女歌手Chinmayi Sripada也在twitter發文指，究竟在印度有多少母親不能請病假？儘管不清楚這位女士是否真的在氧氣瓶旁邊用爐煮食，但即使這是虛構的，也應該停止這種強逼婦女不能休息的「無條件的母愛」觀念。

另有人認為，這不是愛，這是社會結構下的奴隸身分。甚至有人指出，在她身旁的人拍下這幀相片，而不阻止她下廚，是犯案者，這個社會亦然。

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責任編輯：羅嘉欣

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