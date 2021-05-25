【姊妹淘】名牌專家鑑證近萬個奢華手袋　教辨別Hermès+CHANEL+LV手袋真偽

▲ 20年經驗專家鑑證近萬個手袋，三大奢華品牌手袋鑑定特點逐個數。

TVB節目《姊妹淘》日前找來經驗豐富的名牌手袋鑑定專家Tony任嘉賓，在《姊妹淘》分享鑑定手袋真偽的簡易方法，當中分享了被稱名媛身份認證的Hermès、少女入門品牌CHANEL以及奢華經典Louis Vuitton，三大品牌的基本鑑定方法，供觀眾參考。

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▲ Tony鑑定過近萬個多牌手袋。（節目截圖）

辨別Hermès真偽

張寶兒與莊思敏兩位靚太主持於日前播出的第360集《姊妹淘》內，以「手袋真偽鑑定法」為題，邀請Tony當嘉賓，他是名牌手袋鑑定專家，20年來鑑證約9000個手袋。

節目中，Tony挑選了三大最多人購買的奢華品牌，逐一數出品牌最熱門款式手袋的真偽鑑定法。

名媛身份代表的Hermès的招牌款式Birkin（柏金包），至少都要花費六位數字。Tony提到如果是同一款式但不同尺寸的手袋，其防偽特徵完全相同，而相同牌子但不同款式的手袋，例如Birkin與Kelly Bag，防偽特徵只得部份相同，例如車線的部份會一樣，但刻字的方法、位置則不盡然。

點擊圖片細看Hermès的Birkin真偽鑑定方法：

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教如何鑑定CHANEL

至於CHANEL的出品由經典款到新潮款式應有盡有，可算是少女購買名牌手袋的入門選擇。

Tony亦表示由於品牌太多款式，要非常瞭解品牌的各個款式才能作準確鑑定。

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另外，歷史悠久的經典品牌Louis Vuitton，多年來推出過數之不盡的款式。而它們的防偽特徵亦跟品牌一樣，有多年經驗兼非常完善。

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不過說到底，鑑定知識只屬參考，建議要到信譽良好店舖購買最安全最有保證。

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