【周末好去處】與克里姆林宮博物館合辦   「聖耀皇權」俄羅斯皇家珍品大晒冷

▲ 5月29日開始，香港文化博物館有這「聖耀皇權 ─ 俄羅斯皇家珍品展」。

暑假臨近，家長最頭痛為子女安排節目。香港文化博物館在5月29日起將有一個「聖耀皇權 ─ 俄羅斯皇家珍品展」，與康文署及莫斯科克里姆林宮博物館聯合主辦，展出一系列的皇室收藏，絕對大開眼界。

▲ 沙皇米哈伊爾．費奧多洛維奇肖像 俄羅斯，18世紀中期(相片來源︰香港文化博物館)

是次展覽精選俄羅斯莫斯科克里姆林宮博物館170組瑰麗的宮廷珍品，以呈現俄羅斯沙皇時代的皇室氣派。展品包括各種珍貴耀目的皇室瑰寶，如權杖、聖物、馬具、武器、貢品、皇后佩戴的首飾及皇子玩具等等，以闡述16至18世紀沙皇的加冕典禮、出行儀式、軍事權力、外交禮儀和宮廷生活，亦反映當時政治和文化如何結合教會與皇權，以締造君主皇權的威儀。

▲ 「杰里科式帽」頭盔 土耳其，16世紀晚期–17世紀初期 烏茲鋼、銀、絲綢、絲線。(相片來源︰香港文化博物館)

藏品亮點甚多，包括有沙皇米哈伊爾．費奧多洛維奇的肖像油畫、克里姆林宮御作坊製成的緞子披肩、彼得大帝胸前的十字架。軍事用具方面，有馬鐙、伊凡五世用的金鞘馬刀、圓錘、百鐵勒板鏈甲等，足證17世紀俄羅斯帝國在軍事力量上的強盛。

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聖耀皇權 ─ 俄羅斯皇家珍品展

地址︰沙田文林路一號 香港文化博物館

電話： 2180 8188

展出日期︰5月29日至8月29日

開放時間︰10am至6pm，周末及公眾假期10am至7pm，周二休館

入場費︰標準票10元、優惠票5元，博物館通行證持有人免費入場



記者︰馮柏偉