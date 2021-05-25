【周末好去處】與克里姆林宮博物館合辦 「聖耀皇權」俄羅斯皇家珍品大晒冷
休閒消費 12:10 2021/05/25
暑假臨近，家長最頭痛為子女安排節目。香港文化博物館在5月29日起將有一個「聖耀皇權 ─ 俄羅斯皇家珍品展」，與康文署及莫斯科克里姆林宮博物館聯合主辦，展出一系列的皇室收藏，絕對大開眼界。
是次展覽精選俄羅斯莫斯科克里姆林宮博物館170組瑰麗的宮廷珍品，以呈現俄羅斯沙皇時代的皇室氣派。展品包括各種珍貴耀目的皇室瑰寶，如權杖、聖物、馬具、武器、貢品、皇后佩戴的首飾及皇子玩具等等，以闡述16至18世紀沙皇的加冕典禮、出行儀式、軍事權力、外交禮儀和宮廷生活，亦反映當時政治和文化如何結合教會與皇權，以締造君主皇權的威儀。
藏品亮點甚多，包括有沙皇米哈伊爾．費奧多洛維奇的肖像油畫、克里姆林宮御作坊製成的緞子披肩、彼得大帝胸前的十字架。軍事用具方面，有馬鐙、伊凡五世用的金鞘馬刀、圓錘、百鐵勒板鏈甲等，足證17世紀俄羅斯帝國在軍事力量上的強盛。
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聖耀皇權 ─ 俄羅斯皇家珍品展
地址︰沙田文林路一號 香港文化博物館
電話： 2180 8188
展出日期︰5月29日至8月29日
開放時間︰10am至6pm，周末及公眾假期10am至7pm，周二休館
入場費︰標準票10元、優惠票5元，博物館通行證持有人免費入場
記者︰馮柏偉