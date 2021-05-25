【夏天消暑】35°C用迷你風扇變暖風機隨時中暑　日本醫生教1件法寶吹涼風極速降6°C

▲ 35°C用迷你風扇變暖風機隨時中暑，日本醫生教1件法寶吹涼風極速降6°C。

夏日炎炎再戴上口罩更加悶熱，迷你電風扇成為人人必備的消暑神器。不過，相信大家都試過，在過於炎熱的日子，就算吹風扇都是熱風，怎樣都不涼快。有日本醫生更指出，在高於35°C的日子吹風扇，就如同吹暖風機，其熱風反而會導致中暑！到底怎樣使用電風扇，才能有效降溫消暑？

▲ 過於炎熱的日子，就算吹風扇都是熱風。

江東病院三浦邦久副院長接受日本ANN news訪問時指，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用迷你風扇反而會容易中暑。因為當大量流汗時再吹著熱風，身體會覺得更需要冷卻，反而流更多汗，這會導致脫水，更嚴重甚至會中暑。

▲ 江東病院三浦邦久副院長接受日本ANN news訪問時指，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用迷你風扇反而會容易中暑。

實際上就試過有人在35°C時用迷你風扇後，被緊急送院。

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到底怎樣才能有效降溫、消暑？三浦邦久副院長分享，其實只要在吹風扇時，於頸部圍一條濕毛巾就可以有效降溫！

三浦邦久副院長指，頸上有很多血管，再利用毛巾的水分變成涼風，穿透身體的背部，就可以有效冷卻身體，降低體溫。

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不過他提醒切勿將毛巾打結，因為這樣當毛巾乾了時，就會像頸巾一樣，反而將熱氣包在裏面。

▲ 路人表示這樣吹風扇非常涼快。

節目組再搵路人實測，發現圍著濕毛巾，的確有很舒服的涼風，非常清涼。

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責任編輯：羅嘉欣