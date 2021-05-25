【惡頂夫家】奶奶搶食月子餐新抱坐月日日食饅頭飲豆漿　霸氣父親救女一招KO老爺奶奶

▲ 台灣一名新抱坐月時被老爺奶奶欺負，霸氣父親上門救走女兒獲網民大讚。

產後媽媽在坐月時需要吸收足夠營養調理好身體。台灣一位新抱分享坐月時的慘痛經歷，指奶奶每日只為她準備一模一樣的菜式，自己訂的月子餐甚至被奶奶吃掉。其後事主的父親上門「救女」，令她感動不已。

該名新抱在Facebook群組「靠北婆婆2.0」投稿，指BB出生前丈夫已為她訂好入住月子中心，希望能讓自己好好休息和養好身子。在生完BB後的第5日，事主的丈夫需要出差，而老爺奶奶嫌住月子中心太花錢，結果將事主接回家繼續坐月。

坐月日日食一模一樣的食物

事主指由於奶奶不擅長烹飪，每天早餐只買豆漿和饅頭給她吃。至於午餐吃一條魚、清菜和荷包蛋，而晚餐跟午餐吃一樣的東西。在吃了15日後，事主終於忍不住自己打電話訂月子餐，卻被老爺奶奶大罵至「精神崩潰」，月子餐甚至被奶奶吃掉。之後事主每日繼續吃一模一樣的菜式。

後來事主向丈夫訴苦，丈夫打電話給外父著他接走事主和BB回娘家繼續坐月。當事主父親上門欲接走事主時，老爺向他表示：「媳婦是我花錢娶的，本來就應該聽公婆的。」事主父親聽罷開車走了，而事主亦忍不住哭。

霸氣父親放下錢接走女兒

過了一個多小時後，事主父親回到老爺奶奶的家，拿著錢走進客廳說：

這些錢是當初的聘金全部還給你們家，請把我女兒跟孩子交出來…娶媳婦來虐待的嗎？月子中心花錢我來出就好，她是我女兒。親家母你有生孩子嗎？為甚麼吃掉媳婦的月子餐，請問好吃嗎！

事主表示老爺奶奶當場呆了。帖文一出引來網民熱烈回應，紛紛留言大讚事主父親「很man」，「這個爸爸我欣賞！」、「爸爸好棒喔！」、「爸爸好帥～就是要這樣對待惡奶奶！」另外亦有不少人大罵事主的老爺奶奶欺人太甚。

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責任編輯︰王明芳