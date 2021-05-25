【佛系降溫】林超英堅持不開冷氣用USB風扇　分享4式家居無冷氣消暑大法

▲ 林超英堅持不開冷氣，用USB風扇消暑。

炎炎夏日，無冷氣的日子令人相當難過，一向提倡節能的天文台前台長林超英，多年來堅持酷暑下不開冷氣，甚至曾跟環境局局長黃錦星鬥低電費。近日天氣持續酷熱，天文台周日（23日）下午2時半在尖沙咀錄得36.1°C，大美督更錄37.1°C，為全港最熱。有網民關心林超英是否能堅持不開冷氣？他最近就回應釋疑：

大家不用猜，我不開冷氣，睡眠時以15cm直徑USB風扇製造涼風，吹向頭和肩膊，在溫柔的氣流中入睡。

▲ 林超英曾在網誌分享使用中的USB風扇。（圖片來源：林超英網誌「草雲居」)

林超英昨日（24日）在Facebook撰文，提到天文台總部23日錄得36.1°C，打破5月最高氣溫紀錄。他特別指出，上次紀錄是1963年5月錄得的35.5°C，新舊紀錄間相距0.6°C，有著很大差別，通常「破紀錄」會是0.1或0.2°C的小差別，因此可以講是「破紀錄地破紀錄」。

網民大讚：佛系降溫

除了討論氣候變化外，不少網民都留言關心林超英有否開冷氣。林超英隨後亦回應自己無開冷氣，睡覺時就用USB風扇吹頭和肩膊，有網民大讚他犀利，盛讚是「佛系降溫」，也有人想知道林超英家中是否比較通風等等：

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其實林超英過往也分享過如何在家居「無冷氣」消暑度日，並曾在「環保觸覺」以短片形式分享家居設置，傳授「無冷氣」4式，教導市民如何不開冷氣，也能涼快生活：

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責任編輯：羅嘉欣