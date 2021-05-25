【回收助人】山系品牌LOWE ALPINE推舊袋換新袋計劃　回收舊袋送贈有需要人士【內附詳情】

▲ 5月28日至6月6日，將推出「LOWE ALPINE 舊袋換新袋計劃 2021」。（網頁圖片）

要支持環保，其中一個方法就是循環再用，令舊物件變得更有價值。美國專業山系品牌LOWE ALPINE，就推出「舊袋換新袋計劃」，如果大家有用舊了、用厭了或被打入冷宮已久的背囊，只要捐出，便可以優惠價選購全新的LOWE ALPINE背囊，活動期有限，大家盡快行動了。

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LOWE ALPINE於1967年誕生於美國科羅拉多洲，是攀登者Greg Lowe的工作室。由成立至今，LOWE ALPINE都以專業掛帥，皆因團隊大部分都是攀登、滑雪的愛好者及專家，因此品牌亦深得同樣愛好戶外活動人士的喜愛。

▲ EDGE背囊加入實用的設計，方便大家進行戶外活動時的需要。（網頁圖片）

品牌由5月28日至6月6日，將推出「LOWE ALPINE 舊袋換新袋計劃 2021」，如果家中有背囊用舊了，品牌不限，只要沒嚴重破爛、依然可以使用的話，將一個舊背囊捐到指定的商戶，便可以優惠價$290或$350購買一個全新EDGE II 18（原價$490）或EDGE II 22（原價$550）的背囊，除此之外，部份商戶更為NEW EDGE 18L / 22L 新貨提供額外折扣優惠，詳情可到網頁瀏覽。

LOWE ALPINE過去兩年舉辦的舊袋回收計劃，已將清潔處理過的袋全數捐贈陳校長免費補習天地，再分給有需要人士，大家都來支持這個有意義的活動吧！

記者︰梁靜詩