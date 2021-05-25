【渣男出沒】準媽媽未婚懷孕臨盆在即　揭發男方有老婆仔女崩潰：BB出世點算

▲ 台灣一名女子未婚懷孕臨盆在即，發現男方已另有家室，感到崩潰。

未婚懷孕遇上「渣男」，令台女大感崩潰。一名台灣準媽媽在網上討論區「Dcard」發文，指自己在懷孕第28周時，揭發男友現時另有家室，令她感到晴天霹靂。她指自己臨盆在即，曾考慮將BB給人領養，但懷胎十月感到不捨，不知道怎樣做才是對BB最好的決定。

懷胎28周得知對方有家室

樓主在文中指出，自己與男友的感情一直被看好，「每天過着二人世界，下班相處到9、10點才分開回家」，因此得知自己懷孕之後，堅持把BB生下來。怎料她在懷孕第28周時，發現男友現時有家室，過往亦曾有不只一段婚姻，養育多名小孩，令她感到驚訝。男友向樓主表示，自己需要一些時間處理此問題。

得知男友有家室，樓主感崩潰，指「再多的眼淚都回不到過去，改變不了什麼」。她指自己臨盆在即，近日都在思考BB生下來之後該怎麼辦，曾考慮將BB給人領養，

但懷胎十個月，很捨不得……

網民建議與男方撇清關係

帖文引來網民熱議，不少網民形容男友是「渣男」，「祝福妳跟BB沒有他也可以過得很好，這種爛男人一定會下地獄」、「建議你與那個男的撇清關係，要不是之後倒霉的是你跟小孩」、「這種人你還指望他嗎？都已經不只一段婚姻，不只一個小孩了，估計他離完婚跟你結婚，下一次就換你被離婚了……」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：「宮寒」影響受孕機率 中醫：準備懷孕靚太切忌戒食米飯

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳