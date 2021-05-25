  • 28°C
香港時間 : 2021525日 (週二) 13:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣男出沒】準媽媽未婚懷孕臨盆在即　揭發男方有老婆仔女崩潰：BB出世點算

親子 13:08 2021/05/25

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

台灣一名女子未婚懷孕臨盆在即，發現男方已另有家室，感到崩潰。

未婚懷孕遇上「渣男」，令台女大感崩潰。一名台灣準媽媽在網上討論區「Dcard」發文，指自己在懷孕第28周時，揭發男友現時另有家室，令她感到晴天霹靂。她指自己臨盆在即，曾考慮將BB給人領養，但懷胎十月感到不捨，不知道怎樣做才是對BB最好的決定。

懷胎28周得知對方有家室

樓主在文中指出，自己與男友的感情一直被看好，「每天過着二人世界，下班相處到9、10點才分開回家」，因此得知自己懷孕之後，堅持把BB生下來。怎料她在懷孕第28周時，發現男友現時有家室，過往亦曾有不只一段婚姻，養育多名小孩，令她感到驚訝。男友向樓主表示，自己需要一些時間處理此問題。

得知男友有家室，樓主感崩潰，指「再多的眼淚都回不到過去，改變不了什麼」。她指自己臨盆在即，近日都在思考BB生下來之後該怎麼辦，曾考慮將BB給人領養，

但懷胎十個月，很捨不得……

網民建議與男方撇清關係

帖文引來網民熱議，不少網民形容男友是「渣男」，「祝福妳跟BB沒有他也可以過得很好，這種爛男人一定會下地獄」、「建議你與那個男的撇清關係，要不是之後倒霉的是你跟小孩」、「這種人你還指望他嗎？都已經不只一段婚姻，不只一個小孩了，估計他離完婚跟你結婚，下一次就換你被離婚了……」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：「宮寒」影響受孕機率　中醫：準備懷孕靚太切忌戒食米飯

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳

相關文章

【最強復仇】懷孕期遭渣男背叛與前度出軌　霸氣女發訃聞辦假葬禮暪騙小三男友已死
16:13 2021/05/14
【最強復仇】懷孕期遭渣男背叛與前度出軌　霸氣女發訃聞辦假葬禮暪騙小三男友已死
【無恥渣男】答應產後結婚男友突另結新歡提分手　19歲懷孕7個月準媽媽崩潰徬徨
10:56 2021/03/17
【無恥渣男】答應產後結婚男友突另結新歡提分手　19歲懷孕7個月準媽媽崩潰徬徨
【騙財渣男】為男友偷樓契抵押換60萬BMW　23歲少女不堪債務壓力患嚴重抑鬱輕生亡
13:53 2021/02/11
【騙財渣男】為男友偷樓契抵押換60萬BMW　23歲少女不堪債務壓力患嚴重抑鬱輕生亡

你可能感興趣

【最強復仇】懷孕期遭渣男背叛與前度出軌　霸氣女發訃聞辦假葬禮暪騙小三男友已死
16:13 2021/05/14
【最強復仇】懷孕期遭渣男背叛與前度出軌　霸氣女發訃聞辦假葬禮暪騙小三男友已死
【無恥渣男】答應產後結婚男友突另結新歡提分手　19歲懷孕7個月準媽媽崩潰徬徨
10:56 2021/03/17
【無恥渣男】答應產後結婚男友突另結新歡提分手　19歲懷孕7個月準媽媽崩潰徬徨
【騙財渣男】為男友偷樓契抵押換60萬BMW　23歲少女不堪債務壓力患嚴重抑鬱輕生亡
13:53 2021/02/11
【騙財渣男】為男友偷樓契抵押換60萬BMW　23歲少女不堪債務壓力患嚴重抑鬱輕生亡
家庭關係 結婚 懷孕 網上討論區 台灣

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩