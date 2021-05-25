  • 29°C
香港時間 : 2021525日 (週二) 15:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【舌戰盧覓雪】玻璃朱自稱曾跟黃宗澤姊弟戀　朱庭萱歷失婚獨力養混血兒

娛樂 14:03 2021/05/25

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

玻璃朱跟盧覓雪舌戰成話題。

「玻璃朱」朱庭萱跟名嘴盧覓雪應港台《視點31》之邀，將於今日（25號）出席討論會，為主題「娛樂為甚麼？」展開辯論，雖然討論會由直播變為晚上8點轉播，但也令不少網民等食花生，期待二人在電視大戰等娛樂熱話唇槍舌劍。

現年46歲的朱庭萱，因英文名為Bonnie，故稱作「玻璃朱」。朱庭萱原是「金利豐證券」副總裁，專長股票投資買賣，擅於理財的她，跟娛圈不少藝人稔熟，近年積極參予幕前工作。

港台《視點31》拉攏盧覓雪跟朱庭萱對談。

【黃宗澤舊愛】朱庭萱諷MIRROR「旺角大把」　惹鏡粉不滿跟玻璃朱隔空罵戰

自稱跟黃宗澤分手受情傷

玻璃朱有個人網誌發表文章，同時是飲食界KOL，她稱是李家鼎徒弟，廚藝了得，除上過TVB《我係小廚神3》教煮食，亦曾出食譜，更曾言喜歡炒餸多過炒股。

玻璃朱跟不少藝人關係密切，她是林峯契家姐，常跟林峯張馨月夫婦飯局，又跟姚子羚、陳凱琳等是好友，而在其IG常有跟不同明星的集郵照，十分高調。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

感情上，朱庭萱曾在個人網誌，自稱跟黃宗澤拍拖五個月，惜最後分手，她指當年黃宗澤年紀尚小，未能給予自己安全感，無奈結束「姊弟戀」，並因失戀而傷得很深，要自閉三個月才痊癒。不過，她指二人再見亦是朋友，會追看對方劇集，惟Bosco從未正面承認二人戀情。

【開心速遞】張明偉上擂台影射林鍾一戰　林作關注有意贊助《愛回家》【有片】

患子宮瘤冒命產子

玻璃朱曾有一段婚姻，39歲懷孕時發現有3粒約10厘米闊子宮瘤，但她仍冒險產子，誕下混血兒Keon。兒子兩歲時，朱庭萱跟丈夫離婚，她曾表示跟前夫相處不來，很多爭執，故選擇分開，但保持朋友關係。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

母兼父職的她，不改高調作風，常因言論成網民焦點，如早前在網上因形容MIRROR「旺角大把」，跟鏡粉掀起罵戰。

而今次跟盧覓雪的辯論，亦主要就近期娛樂熱話，以及兩台大戰為主題。她在fb留言：「其實我都唔係好願意去，但主持多次邀請，同講明可以理性討論唔係駡戰。最重要係今次Topic希望可以幫這兩年受TVB網上欺凌嘅藝員同客戶討回公道。大家到時留言支持下！」

同場加映：鍾培生訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】樂壇燈神譚詠麟發功　炎明熹獲阿倫大讚星途添變數
16:33 2021/05/24
【聲夢傳奇】樂壇燈神譚詠麟發功　炎明熹獲阿倫大讚星途添變數
【曲奇合體】Gloria結婚好姊妹到賀 吳雨霏楊愛謹傳反目後首同場
15:32 2021/05/23
【曲奇合體】Gloria結婚好姊妹到賀 吳雨霏楊愛謹傳反目後首同場
【新手靚媽】海邊餵母乳被指罔顧阿仔安全　倪晨曦：大家都很安全
18:11 2021/05/22
【新手靚媽】海邊餵母乳被指罔顧阿仔安全　倪晨曦：大家都很安全

你可能感興趣

【聲夢傳奇】樂壇燈神譚詠麟發功　炎明熹獲阿倫大讚星途添變數
16:33 2021/05/24
【聲夢傳奇】樂壇燈神譚詠麟發功　炎明熹獲阿倫大讚星途添變數
【曲奇合體】Gloria結婚好姊妹到賀 吳雨霏楊愛謹傳反目後首同場
15:32 2021/05/23
【曲奇合體】Gloria結婚好姊妹到賀 吳雨霏楊愛謹傳反目後首同場
【新手靚媽】海邊餵母乳被指罔顧阿仔安全　倪晨曦：大家都很安全
18:11 2021/05/22
【新手靚媽】海邊餵母乳被指罔顧阿仔安全　倪晨曦：大家都很安全
娛樂人物職業 Mirror 黃宗澤 林峯 盧覓雪 陳凱琳 姚子羚 網絡熱話 香港電台 離婚

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩