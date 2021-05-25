【舌戰盧覓雪】玻璃朱自稱曾跟黃宗澤姊弟戀　朱庭萱歷失婚獨力養混血兒

▲ 玻璃朱跟盧覓雪舌戰成話題。

「玻璃朱」朱庭萱跟名嘴盧覓雪應港台《視點31》之邀，將於今日（25號）出席討論會，為主題「娛樂為甚麼？」展開辯論，雖然討論會由直播變為晚上8點轉播，但也令不少網民等食花生，期待二人在電視大戰等娛樂熱話唇槍舌劍。

現年46歲的朱庭萱，因英文名為Bonnie，故稱作「玻璃朱」。朱庭萱原是「金利豐證券」副總裁，專長股票投資買賣，擅於理財的她，跟娛圈不少藝人稔熟，近年積極參予幕前工作。

▲ 港台《視點31》拉攏盧覓雪跟朱庭萱對談。

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自稱跟黃宗澤分手受情傷

玻璃朱有個人網誌發表文章，同時是飲食界KOL，她稱是李家鼎徒弟，廚藝了得，除上過TVB《我係小廚神3》教煮食，亦曾出食譜，更曾言喜歡炒餸多過炒股。

玻璃朱跟不少藝人關係密切，她是林峯契家姐，常跟林峯張馨月夫婦飯局，又跟姚子羚、陳凱琳等是好友，而在其IG常有跟不同明星的集郵照，十分高調。

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感情上，朱庭萱曾在個人網誌，自稱跟黃宗澤拍拖五個月，惜最後分手，她指當年黃宗澤年紀尚小，未能給予自己安全感，無奈結束「姊弟戀」，並因失戀而傷得很深，要自閉三個月才痊癒。不過，她指二人再見亦是朋友，會追看對方劇集，惟Bosco從未正面承認二人戀情。

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患子宮瘤冒命產子

玻璃朱曾有一段婚姻，39歲懷孕時發現有3粒約10厘米闊子宮瘤，但她仍冒險產子，誕下混血兒Keon。兒子兩歲時，朱庭萱跟丈夫離婚，她曾表示跟前夫相處不來，很多爭執，故選擇分開，但保持朋友關係。

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母兼父職的她，不改高調作風，常因言論成網民焦點，如早前在網上因形容MIRROR「旺角大把」，跟鏡粉掀起罵戰。

而今次跟盧覓雪的辯論，亦主要就近期娛樂熱話，以及兩台大戰為主題。她在fb留言：「其實我都唔係好願意去，但主持多次邀請，同講明可以理性討論唔係駡戰。最重要係今次Topic希望可以幫這兩年受TVB網上欺凌嘅藝員同客戶討回公道。大家到時留言支持下！」

同場加映：鍾培生訪問