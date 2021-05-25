【生命鬥士】1歲短腸症悅悅第4次手術順利　小腸由12cm駁至30cm捱過一關

▲ 悅悅第4次手術順利，小腸由12厘米駁至30厘米。

1歲女嬰可悅（悅悅）打破醫生死亡預言奇蹟出生，與雙胞胎妹妹31周早產。不過，悅悅於1個多月大時出現壞死性腸炎，先後捱過3次手術，小腸僅餘下12厘米，肝功能不足5成。她上周五（21日）接受第4次手術，幸手術順利，小腸由12厘米駁至30厘米，現仍在觀察階段，悅悅爸媽感慨女兒又捱過一關。

▲ 悅悅尚需觀察一段時間，暫時要持續吃藥讓她睡覺。（受訪者提供相片）

捱過手術小腸成功駁長

悅悅爸媽於facebook專頁「CoKa.Kona Baby」分享女兒手術後情況，上周五（21日）悅悅順利完成手術，爸媽表示醫生在手術過程中發現，悅悅的大腸黏著肝臟，並有少許炎症，有關問題已處理。他們透露另一個好消息︰

發現（悅悅）小腸長咗3cm，即係由12cm變咗15cm，醫生將15cm小腸接駁咗下游嘅小腸，令小腸最後長達30cm，再於小腸末端重新做一個新造口。

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醫生指出悅悅尚需觀察一段時間，以了解肝臟有否因手術變差，以及能否改善小腸和大腸的吸收功能，才能定斷手術是否成功。悅悅再一次經歷高風險手術，爸媽感慨「悅悅真係好叻，又捱過咗一關」。

手術後未醒正嘗試減藥

昨日（24日）悅悅爸媽再發文稱，女兒暫時要持續吃藥讓她睡覺，一方面避免她手術後痛至扭計，造成傷口出血。另一方面在有需要時，可以為她提供血小板、凝血因子及強心藥，現正慢慢嘗試減藥。悅悅爸媽對於女兒病情保持正面︰

BB已經瞓咗3日仲未醒，我們相信可以盡快見到你打開眼仔精靈咁坐喺度玩。

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歷壞死性腸炎肝衰竭

悅悅爸爸早前接受TOPick訪問時表示，太太懷孕十多周時產檢，醫生指出雙胞胎中的家姐悅悅血流不正常，未必捱到25周，要他們做好心理準備。最終妹妹供血給家姐，令悅悅成功保命，姊妹於去年5月12日出生，當時31周早產。

可是悅悅在約1個月大出現壞死性腸炎，經歷了3次手術後，小腸由128厘米切除至9厘米，後來生長到約12厘米。悅悅自出生後無奈長住瑪麗醫院，因短腸症關係，腹部有兩個造口，胸口亦有一條靜脈導管，需要長期輸送營養液。

▲ 爸媽早前帶蛋糕到醫院，為悅悅慶祝1歲生日。（受訪者提供相片）

不過，悅悅的肝臟在廿四小時運作下不勝負荷，導致慢性肝衰竭，肝功能低於5成，血糖、凝血因子、肝酵素等指數長期不及格。悅悅父母決定接納醫生的建議，讓女兒接受一個手術，改善腸道的吸收功能，減低輸送營養液為肝臟帶來的負擔。

可是這項手術風險非常高，醫生曾指肝臟未必捱得住，也可能會失血過多，導致手術失敗，幸悅悅最終手術順利完成。

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責任編輯：王明芳