【移民潮】身邊好友為子女移民他鄉 Esther Chu：改變内心環境很重要

▲ 無論是選擇留下或是離開，心態才是重點。

這兩個月，忽然有很多朋友不約而同地邀約吃飯，原因是道別，他們將會在暑假期間移民，趕及兒女在當地開學。而身邊好友亦有很多同樣情況，許多farewell飯局，彷彿港人暑假大遷徙。

我當然明白離開的原因，亦衷心祝福他們：「May your choices reflect your hopes, not your fears.」

願影響你決定的是希望，而不是恐懼。

這是南非國父曼德拉的名言，無論是選擇留下或是離開，心態才是重點。你是因為恐懼而離開？還是為希望而上路？內心環境比外在環境對將來的影響更遠大。

曼德拉就是很好的例子，他曾在獄中渡過26年多，在他入獄的第16年，女兒抱著出生不久的嬰兒來探監，請曼德拉給孫女命名，他取名「Zaziswe」，意思是「希望」。當時曼德拉雖然被判終身監禁，但環境不能阻止他對將來的希望，最終「希望」沒有落空，他能重獲自由，更結束了種族隔離制度，成為世界上最受尊重的南非總統。

希望是你期待會發生的事情，希望亦會給予動力繼續生存。我希望做醫生，我希望有BB，我希望富裕、我希望成名、我希望家庭快樂、我希望身體健康、我希望痊愈、我希望平安............有些希望是可以計劃達成，有些卻天氣不似預期，有些需要奇蹟才可發生。

但當發生不能盡如人意，還可以有希望嗎？

作為父母，我認為培養孩子內心環境，比改變外在環境更重要。怎樣在艱難的處境，仍然存有希望？怎樣在動盪中，仍然擁有平安？在今天世界，這些心理質素，內心的強壯，比成績單上的星星更耀眼、更能帶領你要走的方向，創造另一片天空。

所以，信仰很重要，你有怎樣的信仰？便會有怎樣的希望。有些人相信成績，成功是他們的信仰，也是他們的希望。有些人相信自己，認為每件事都能自己掌握，或許他不相信希望，因為自己可以控制一切。

我的信仰，由我認識這位奇女子開始。那時我才初中，學校在九龍城。得知學校附近的九龍城寨有這位英國傳教士Jackie幫助妓女和吸毒者，我好奇去看一下，才真正體會原來有人能夠為愛人犧牲一切。

Jackie把她的所有分享給城寨的貧苦家庭，晚上睡覺永遠穿上第二天的服裝，準備半夜隨時有黑社會或吸毒者找她去差館保釋。她雖然是傳教士，從不見她穿灰沉的衣服，總是化了妝，穿上麗的顏色，整個人都很光彩，就像城寨裏的一點光。她很風趣，又寸寸地，沒有半點宗教味道，是一個很體貼的凡人，內心卻很壯大，可以容納很多需要幫助的人、無論是喜歡、或者拒絕她的。亦容許很多痛苦困難發生，她的信仰令她在任何環境都可以有盼望。

這些年從她身上也學會了不少，自己生命很多不受環境影響的堅持和突破，也是因為藉着信仰才有希望。如今我服務的年青人，同樣盡力訓練他們擁有強健的內心，希望他們在這個時代不會畏懼，仍然可以充滿勇氣去愛去生活，延續如此的盼望。

大家可以看看我家青年製作的《盼望》短片，了解他們的希望。

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