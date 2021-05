【移民潮】身邊好友為子女移民他鄉　Esther Chu：改變内心環境很重要

▲ 無論是選擇留下或是離開,心態才是重點。

這兩個月,忽然有很多朋友不約而同地邀約吃飯,原因是道別,他們將會在暑假期間移民,趕及兒女在當地開學。而身邊好友亦有很多同樣情況,許多farewell飯局,彷彿港人暑假大遷徙。

我當然明白離開的原因,亦衷心祝福他們:「May your choices reflect your hopes, not your fears.」

願影響你決定的是希望,而不是恐懼。

這是南非國父曼德拉的名言,無論是選擇留下或是離開,心態才是重點。你是因為恐懼而離開?還是為希望而上路?內心環境比外在環境對將來的影響更遠大。

曼德拉就是很好的例子,他曾在獄中渡過26年多,在他入獄的第16年,女兒抱著出生不久的嬰兒來探監,請曼德拉給孫女命名,他取名「Zaziswe」,意思是「希望」。當時曼德拉雖然被判終身監禁,但環境不能阻止他對將來的希望,最終「希望」沒有落空,他能重獲自由,更結束了種族隔離制度,成為世界上最受尊重的南非總統。

希望是你期待會發生的事情,希望亦會給予動力繼續生存。我希望做醫生,我希望有BB,我希望富裕、我希望成名、我希望家庭快樂、我希望身體健康、我希望痊愈、我希望平安............有些希望是可以計劃達成,有些卻天氣不似預期,有些需要奇蹟才可發生。

但當發生不能盡如人意,還可以有希望嗎?

作為父母,我認為培養孩子內心環境,比改變外在環境更重要。怎樣在艱難的處境,仍然存有希望?怎樣在動盪中,仍然擁有平安?在今天世界,這些心理質素,內心的強壯,比成績單上的星星更耀眼、更能帶領你要走的方向,創造另一片天空。

所以,信仰很重要,你有怎樣的信仰?便會有怎樣的希望。有些人相信成績,成功是他們的信仰,也是他們的希望。有些人相信自己,認為每件事都能自己掌握,或許他不相信希望,因為自己可以控制一切。

我的信仰,由我認識這位奇女子開始。那時我才初中,學校在九龍城。得知學校附近的九龍城寨有這位英國傳教士Jackie幫助妓女和吸毒者,我好奇去看一下,才真正體會原來有人能夠為愛人犧牲一切。

Jackie把她的所有分享給城寨的貧苦家庭,晚上睡覺永遠穿上第二天的服裝,準備半夜隨時有黑社會或吸毒者找她去差館保釋。她雖然是傳教士,從不見她穿灰沉的衣服,總是化了妝,穿上麗的顏色,整個人都很光彩,就像城寨裏的一點光。她很風趣,又寸寸地,沒有半點宗教味道,是一個很體貼的凡人,內心卻很壯大,可以容納很多需要幫助的人、無論是喜歡、或者拒絕她的。亦容許很多痛苦困難發生,她的信仰令她在任何環境都可以有盼望。

這些年從她身上也學會了不少,自己生命很多不受環境影響的堅持和突破,也是因為藉着信仰才有希望。如今我服務的年青人,同樣盡力訓練他們擁有強健的內心,希望他們在這個時代不會畏懼,仍然可以充滿勇氣去愛去生活,延續如此的盼望。

大家可以看看我家青年製作的《盼望》短片,了解他們的希望。

