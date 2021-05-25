【整容風氣】內地掀「精靈耳」整容風潮　20萬打玻尿酸改變耳型顯臉小

▲ 內地掀「精靈耳」整容風潮，20萬打玻尿酸改變耳型顯臉小。

近年整容風氣盛行，不少人為變靚不惜花巨款整容。內地最近掀起一鼓「精靈耳」整容風潮，透過注射玻尿酸，改變耳朵外型，讓臉顯得更小。在網紅的宣傳下，「精靈耳整容」相關話題登上微博熱搜，引來網民熱議，不少人認為這種「自殘式整容」鼓吹容貌焦慮，更批評為畸形審美。

內地網紅「陳佳楠」早前在社交網站上分享「精靈耳」整容的經歷，她指本身對精靈耳沒有太大興趣，因覺得自己的耳朵「條件還行」，不過眼見身邊一個顴骨較寬的朋友整耳朵後，小臉效果出乎意料的好，加上只需打針，於是打定決心整容，修飾耳型。

她在帖文中分享了整耳朵前後對比照，整容前，她的耳朵較貼臉，從正面看不到她的耳朵；而整容後，她的雙耳明顯向外突出，從正面可以看到耳朵，但至於是否更顯臉小就見仁見智。

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據內地媒體報道，所謂「精靈耳」整容，是透過注射玻尿酸，延長耳廓，令耳朵向外挺立起來，從正面看起來露出更多，從視覺上營造臉小的效果。玻尿酸的注射劑量視乎耳朵大小和貼臉程度而定，一般為3至10支玻尿酸，不過有網紅聲稱，玻尿酸價格非常昂貴，要至少打20針才能達達立體效果，而1針價格高達1萬多，呼籲民眾不要盲目跟風。

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責任編輯：羅嘉欣